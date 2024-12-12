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Песков раскрыл детали разговора Путина с Орбаном - РИА Новости, 12.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 12.12.2024 (обновлено: 15:15 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/peskov-1988819251.html
Песков раскрыл детали разговора Путина с Орбаном
Песков раскрыл детали разговора Путина с Орбаном - РИА Новости, 12.12.2024
Песков раскрыл детали разговора Путина с Орбаном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными и объявить о... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:13
2024-12-12T15:15
специальная военная операция на украине
венгрия
россия
украина
виктор орбан
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными и объявить о прекращении огня на Рождество, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."В этот же день Федеральная служба безопасности передала в посольство Венгрии в Москве наше предложение по обмену пленными. &lt;...&gt; Судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана", — рассказал он.Песков также отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и не раз выражала готовность возобновить их на базе Стамбульских договоренностей 2022 года. Москва рассчитывает, что консультации по достижению мира продолжатся. Кроме того, российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск путей для мирного урегулирования украинского кризиса и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными, добавил пресс-секретарь президента.Миротворческие усилия ОрбанаЗа последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. Так, накануне он позвонил Путину и выразил желание содействовать совместному поиску путей дипломатического разрешения кризиса.Во вторник он сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и предприниматель Илон Маск.По словам премьера, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня на Украине из-за строгих правил в США. При этом он выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.Кроме того, в начале июля глава венгерского правительства встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом и Зеленским. Впоследствии он передал всем лидерам ЕС план по урегулированию украинского кризиса, основанный, как отметил сам Орбан, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
https://ria.ru/20241211/zelenskij-1988672131.html
https://ria.ru/20241212/peregovory-1988809623.html
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html
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венгрия, россия, украина, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин, в мире, евросоюз, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире, Евросоюз, Дональд Трамп
Песков раскрыл детали разговора Путина с Орбаном

Песков: Орбан в телефоном разговоре с Путиным предложил рождественское перемирие

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными и объявить о прекращении огня на Рождество, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В этот же день Федеральная служба безопасности передала в посольство Венгрии в Москве наше предложение по обмену пленными. <...> Судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана", — рассказал он.
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Песков также отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и не раз выражала готовность возобновить их на базе Стамбульских договоренностей 2022 года. Москва рассчитывает, что консультации по достижению мира продолжатся.

После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал Путин, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".

Кроме того, российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск путей для мирного урегулирования украинского кризиса и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными, добавил пресс-секретарь президента.
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Миротворческие усилия Орбана

За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. Так, накануне он позвонил Путину и выразил желание содействовать совместному поиску путей дипломатического разрешения кризиса.
Во вторник он сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и предприниматель Илон Маск.
По словам премьера, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня на Украине из-за строгих правил в США. При этом он выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.
Кроме того, в начале июля глава венгерского правительства встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом и Зеленским. Впоследствии он передал всем лидерам ЕС план по урегулированию украинского кризиса, основанный, как отметил сам Орбан, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Миф о миротворцах — зачем Европа обсуждает планы ввода войск на Украину
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВенгрияРоссияУкраинаВиктор ОрбанДмитрий ПесковВладимир ПутинВ миреЕвросоюзДональд Трамп
 
 
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