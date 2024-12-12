Песков раскрыл детали разговора Путина с Орбаном
Песков: Орбан в телефоном разговоре с Путиным предложил рождественское перемирие
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными и объявить о прекращении огня на Рождество, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Песков также отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и не раз выражала готовность возобновить их на базе Стамбульских договоренностей 2022 года. Москва рассчитывает, что консультации по достижению мира продолжатся.
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал Путин, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
Кроме того, российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск путей для мирного урегулирования украинского кризиса и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными, добавил пресс-секретарь президента.
Миротворческие усилия Орбана
За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. Так, накануне он позвонил Путину и выразил желание содействовать совместному поиску путей дипломатического разрешения кризиса.
Во вторник он сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и предприниматель Илон Маск.
По словам премьера, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня на Украине из-за строгих правил в США. При этом он выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.
Кроме того, в начале июля глава венгерского правительства встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом и Зеленским. Впоследствии он передал всем лидерам ЕС план по урегулированию украинского кризиса, основанный, как отметил сам Орбан, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.