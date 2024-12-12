https://ria.ru/20241212/peskov-1988775726.html

В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина на инаугурацию Трампа

В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 12.12.2024

В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина на инаугурацию Трампа

Приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину не направлялось, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:03

2024-12-12T12:03

2024-12-12T12:23

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину не направлялось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не направлял", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, направлял ли Трамп приглашение на свою инаугурацию Путину.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html

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дмитрий песков, сша, в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, nbc