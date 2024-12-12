Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 12.12.2024 (обновлено: 12:23 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/peskov-1988775726.html
В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина на инаугурацию Трампа
В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 12.12.2024
В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина на инаугурацию Трампа
Приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину не направлялось, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:03
2024-12-12T12:23
дмитрий песков
сша
в мире
россия
дональд трамп
владимир путин
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:72:3078:1803_1920x0_80_0_0_cf89b49433da41d0e8d494b92a04697e.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину не направлялось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не направлял", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, направлял ли Трамп приглашение на свою инаугурацию Путину.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html
https://ria.ru/20241212/leyk-1988742662.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9427a9487eae160648325c5dcc9202b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, сша, в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, nbc
Дмитрий Песков, США, В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, NBC
В Кремле ответили на вопрос о приглашении Путина на инаугурацию Трампа

Песков заявил, что приглашение на инаугурацию Трампа Путину не направлялось

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину не направлялось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не направлял", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, направлял ли Трамп приглашение на свою инаугурацию Путину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трамп придет — Европу убьет
Вчера, 08:00
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Кари Лейк - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трамп назначил главой "Голоса Америки"* Лейк, выступавшую против помощи ВСУ
Вчера, 09:28
 
Дмитрий ПесковСШАВ миреРоссияДональд ТрампВладимир ПутинNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала