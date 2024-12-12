https://ria.ru/20241212/pentagon-1988719545.html

Пентагон заказал БМП M2A4 Bradley и боевые разведывательные машины M7A4

Пентагон заказал БМП M2A4 Bradley и боевые разведывательные машины M7A4 - РИА Новости, 12.12.2024

Пентагон заказал БМП M2A4 Bradley и боевые разведывательные машины M7A4

Министерство обороны США заключило контракт с компанией BAE Systems на 656 миллионов долларов для производства и поставки боевых машин пехоты M2A4 Bradley и... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T02:12

2024-12-12T02:12

2024-12-12T02:12

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с компанией BAE Systems на 656 миллионов долларов для производства и поставки боевых машин пехоты M2A4 Bradley и боевых разведывательных машин M7A4, заявили в ведомстве. "Компания BAE Systems Land & Armaments L.P. из Пенсильвании получила контракт на сумму 656,2 миллиона долларов для производства транспортных средств M2A4 и M7A4", - указано в распространенном сообщении. Уточняется, что поставка техники ожидается к 30 ноября 2027 года. БМП и разведывательные машины должны поступить в американский арсенал в Детройте, штат Мичиган.

https://ria.ru/20241211/flot-1988435307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пенсильвания, детройт, мичиган, министерство обороны сша, bae systems