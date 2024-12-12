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Пентагон заказал БМП M2A4 Bradley и боевые разведывательные машины M7A4 - РИА Новости, 12.12.2024
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02:12 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/pentagon-1988719545.html
Пентагон заказал БМП M2A4 Bradley и боевые разведывательные машины M7A4
Пентагон заказал БМП M2A4 Bradley и боевые разведывательные машины M7A4 - РИА Новости, 12.12.2024
Пентагон заказал БМП M2A4 Bradley и боевые разведывательные машины M7A4
Министерство обороны США заключило контракт с компанией BAE Systems на 656 миллионов долларов для производства и поставки боевых машин пехоты M2A4 Bradley и... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T02:12
2024-12-12T02:12
в мире
пенсильвания
детройт
мичиган
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с компанией BAE Systems на 656 миллионов долларов для производства и поставки боевых машин пехоты M2A4 Bradley и боевых разведывательных машин M7A4, заявили в ведомстве. "Компания BAE Systems Land &amp; Armaments L.P. из Пенсильвании получила контракт на сумму 656,2 миллиона долларов для производства транспортных средств M2A4 и M7A4", - указано в распространенном сообщении. Уточняется, что поставка техники ожидается к 30 ноября 2027 года. БМП и разведывательные машины должны поступить в американский арсенал в Детройте, штат Мичиган.
https://ria.ru/20241211/flot-1988435307.html
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в мире, пенсильвания, детройт, мичиган, министерство обороны сша, bae systems
В мире, Пенсильвания, Детройт, Мичиган, Министерство обороны США, BAE Systems
Пентагон заказал БМП M2A4 Bradley и боевые разведывательные машины M7A4

Минобороны США заключило контракт с BAE Systems на 656 миллионов долларов

© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
Отправка американских БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с компанией BAE Systems на 656 миллионов долларов для производства и поставки боевых машин пехоты M2A4 Bradley и боевых разведывательных машин M7A4, заявили в ведомстве.
"Компания BAE Systems Land & Armaments L.P. из Пенсильвании получила контракт на сумму 656,2 миллиона долларов для производства транспортных средств M2A4 и M7A4", - указано в распространенном сообщении.
Уточняется, что поставка техники ожидается к 30 ноября 2027 года. БМП и разведывательные машины должны поступить в американский арсенал в Детройте, штат Мичиган.
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В миреПенсильванияДетройтМичиганМинистерство обороны СШАBAE Systems
 
 
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