https://ria.ru/20241212/orvi-1988791051.html
Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России
Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России - РИА Новости, 12.12.2024
Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России
Эпидемиологическая ситуация в России по гриппу, ОРВИ и ковиду стабильная, есть небольшой рост заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:37
2024-12-12T12:37
2024-12-12T12:37
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
орви
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России по гриппу, ОРВИ и ковиду стабильная, есть небольшой рост заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, мы видим небольшой рост зарегистрированный", - сказала Попова журналистам. Она уточнила, что часть людей может не обращаться за медицинской помощью при болезни, а ближе к праздникам их число будет увеличиваться.
https://ria.ru/20241018/gripp-1839257878.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп, ОРВИ, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России
Попова назвала эпидемиологическую ситуацию по гриппу, ОРВИ и COVID-19 стабильной