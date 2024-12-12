https://ria.ru/20241212/orvi-1988791051.html

Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России

Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России - РИА Новости, 12.12.2024

Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России

Эпидемиологическая ситуация в России по гриппу, ОРВИ и ковиду стабильная, есть небольшой рост заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:37

2024-12-12T12:37

2024-12-12T12:37

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

грипп

орви

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России по гриппу, ОРВИ и ковиду стабильная, есть небольшой рост заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, мы видим небольшой рост зарегистрированный", - сказала Попова журналистам. Она уточнила, что часть людей может не обращаться за медицинской помощью при болезни, а ближе к праздникам их число будет увеличиваться.

https://ria.ru/20241018/gripp-1839257878.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви, коронавирус covid-19, коронавирус в россии