https://ria.ru/20241212/oreshnik-1988831579.html

В России допустили, что придется послать США еще один сигнал "Орешником"

В России допустили, что придется послать США еще один сигнал "Орешником" - РИА Новости, 12.12.2024

В России допустили, что придется послать США еще один сигнал "Орешником"

России придется отправить еще один сигнал США, запустив ракету "Орешник" по Украине, заявил бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов в... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:52

2024-12-12T14:52

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. России придется отправить еще один сигнал США, запустив ракету "Орешник" по Украине, заявил бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов в интервью газете "Взгляд"."Нам придется еще раз отправить сигнал. Судя по всему, первый удар "Орешником" ничему не научил американцев. Это, впрочем, неудивительно. Они все делают ценой жизней украинцев, ценой самой Украины, так что им все равно", — сказал он.Он подчеркнул, что "Орешник" уже повлиял на ход конфликта на Украине, и добавил, что "судя по тому, как засуетился Киев после удара, эта цель достигнута".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил об обещании Минобороны ответить на удар ВСУ по Таганрогу американскими ракетами.Утром 11 декабря ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS. Их целью был военный аэродром в Ростовской области. Российские военные сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы.Обстрел объектов в Курской и Брянской областях со стороны ВСУ американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow 19 ноября повлек за собой испытания новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".Российские военные 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.Как заявил Владимир Путин, в России проходят испытания нескольких подобных, у них нет аналогов в мире. В случае группового применения удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, отмечал президент.

https://ria.ru/20241129/raketa-1985091076.html

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россия, украина, сша, константин долгов, владимир путин, оон, безопасность, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"