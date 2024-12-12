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ООН направила дополнительные силы в Сирию, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2024
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14:25 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/oon-1988820716.html
ООН направила дополнительные силы в Сирию, сообщили СМИ
ООН направила дополнительные силы в Сирию, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2024
ООН направила дополнительные силы в Сирию, сообщили СМИ
ООН направила дополнительные силы в Сирию на фоне продвижения израильской армии в районе Голанских высот, сообщает издание Newsweek со ссылкой на... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:25
2024-12-12T14:25
в мире
израиль
сирия
голанские высоты
биньямин нетаньяху
василий небензя
оон
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ООН направила дополнительные силы в Сирию на фоне продвижения израильской армии в районе Голанских высот, сообщает издание Newsweek со ссылкой на дипломатический источник в ООН. "Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанах укрепили несколько своих позиций на Голанских высотах за последние 24 часа", - говорится в сообщении. Как подчеркнул источник, в сегодняшних реалиях миротворцы "наблюдают за ситуацией со статичных позиций". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голан. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник заявил журналистам, что Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей. Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
https://ria.ru/20241209/izrail-1988070663.html
https://ria.ru/20241212/siriya-1988768938.html
https://ria.ru/20241210/izrail-1988500036.html
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в мире, израиль, сирия, голанские высоты, биньямин нетаньяху, василий небензя, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, Василий Небензя, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ООН направила дополнительные силы в Сирию, сообщили СМИ

Newsweek: ООН направила новые силы в Сирию на фоне продвижения израильской армии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ООН направила дополнительные силы в Сирию на фоне продвижения израильской армии в районе Голанских высот, сообщает издание Newsweek со ссылкой на дипломатический источник в ООН.
"Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанах укрепили несколько своих позиций на Голанских высотах за последние 24 часа", - говорится в сообщении.
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Израиль впервые за полвека вторгся на территорию Сирии, сообщила NYT
9 декабря, 04:25
Как подчеркнул источник, в сегодняшних реалиях миротворцы "наблюдают за ситуацией со статичных позиций".
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голан.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник заявил журналистам, что Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей.
Израильские танки в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Израиль будет контролировать буферную зону в Сирии, заявил Нетаньяху
Вчера, 11:36
Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В офисе Нетаньяху объяснили присутствие Израиля на Голанах
10 декабря, 19:51
 
В миреИзраильСирияГоланские высотыБиньямин НетаньяхуВасилий НебензяООНОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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