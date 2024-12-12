https://ria.ru/20241212/oon-1988820716.html

ООН направила дополнительные силы в Сирию, сообщили СМИ

ООН направила дополнительные силы в Сирию, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2024

ООН направила дополнительные силы в Сирию, сообщили СМИ

ООН направила дополнительные силы в Сирию на фоне продвижения израильской армии в районе Голанских высот, сообщает издание Newsweek со ссылкой на... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:25

2024-12-12T14:25

2024-12-12T14:25

в мире

израиль

сирия

голанские высоты

биньямин нетаньяху

василий небензя

оон

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ООН направила дополнительные силы в Сирию на фоне продвижения израильской армии в районе Голанских высот, сообщает издание Newsweek со ссылкой на дипломатический источник в ООН. "Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанах укрепили несколько своих позиций на Голанских высотах за последние 24 часа", - говорится в сообщении. Как подчеркнул источник, в сегодняшних реалиях миротворцы "наблюдают за ситуацией со статичных позиций". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голан. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник заявил журналистам, что Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей. Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".

https://ria.ru/20241209/izrail-1988070663.html

https://ria.ru/20241212/siriya-1988768938.html

https://ria.ru/20241210/izrail-1988500036.html

израиль

сирия

голанские высоты

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в мире, израиль, сирия, голанские высоты, биньямин нетаньяху, василий небензя, оон, обострение ситуации в сирии — 2024