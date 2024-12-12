ООН направила дополнительные силы в Сирию, сообщили СМИ
Newsweek: ООН направила новые силы в Сирию на фоне продвижения израильской армии
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ООН направила дополнительные силы в Сирию на фоне продвижения израильской армии в районе Голанских высот, сообщает издание Newsweek со ссылкой на дипломатический источник в ООН.
"Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанах укрепили несколько своих позиций на Голанских высотах за последние 24 часа", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул источник, в сегодняшних реалиях миротворцы "наблюдают за ситуацией со статичных позиций".
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голан.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник заявил журналистам, что Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей.
Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
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