https://ria.ru/20241212/oon-1988718355.html

Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе

Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 12.12.2024

Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в секторе Газа и "немедленном и... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T01:52

2024-12-12T01:52

2024-12-12T01:52

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

генеральная ассамблея оон

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ООН, 12 дек - РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в секторе Газа и "немедленном и безусловном" освобождении заложников, передает корреспондент РИА Новости. ГА ООН год назад приняла похожую резолюцию, в которой также требовала "немедленного гуманитарного прекращения огня" в анклаве, а также "немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа". Нынешняя резолюция под названием "Требование о прекращении огня в Газе" получила одобрение 158 стран. Против были девять государств, еще 13 воздержались. "Генеральная Ассамблея... требует немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами, и подтверждает свое требование о немедленном и безусловном освобождении всех заложников", - говорится в документе. Кроме того, ГА ООН также потребовала немедленного предоставления гражданскому населению сектора Газа доступа к основным услугам и гуманитарной помощи, "необходимым для его выживания". Документом также отвергаются "любые попытки морить палестинцев голодом". При этом в ноябре Совбез ООН также пытался принять проект резолюции с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех заложников. Документ был заветирован США, которые уже пять раз блокировали подобного рода инициативы Совета. Несмотря на принятие ГА соответствующего документа, он, в отличие от резолюций СБ, не обладает юридически обязывающей силой. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,8 тысячи палестинцев, пострадали свыше 106 тысяч.

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https://ria.ru/20241019/gaza-1978847656.html

https://ria.ru/20240510/gaza-1945183781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, генеральная ассамблея оон