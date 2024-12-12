Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, в каком регионе дешевле всего приготовить "Оливье" - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/olive-1988767047.html
Россиянам рассказали, в каком регионе дешевле всего приготовить "Оливье"
Россиянам рассказали, в каком регионе дешевле всего приготовить "Оливье" - РИА Новости, 12.12.2024
Россиянам рассказали, в каком регионе дешевле всего приготовить "Оливье"
Набор продуктов для салата "Оливье" с колбасой в этом году подорожал в среднем по России на 10% - до 226 рублей, при этом самый бюджетный вариант можно... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:30
2024-12-12T11:30
россия
липецкая область
чукотка
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694819_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bfe70c04af4c37ee37ecf5053b6aaca.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Набор продуктов для салата "Оливье" с колбасой в этом году подорожал в среднем по России на 10% - до 226 рублей, при этом самый бюджетный вариант можно приготовить в Липецкой области, а дороже всего он будет стоить на Чукотке, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). "Наиболее распространенный вариант с вареной колбасой в среднем по стране показывает динамику, немного опережающую годовые ожидания по инфляции в среднем, - цена набора продуктов, входящих в его состав, выросла на 10,17% и составила 225 рублей 66 копеек", - выяснили в ЦСР​​​. Стоимость приведена из расчета для 800 граммов салата. Дешевле всего этот вариант "Оливье" обойдется в Липецкой области - около 179 рублей и Мордовии – около 180 рублей, а самым дорогим, как и в прошлом году, будет на Чукотке – около 524 рублей. Дороже всего, ожидаемо, обойдется "Оливье" с красной рыбой - цена набора продуктов в среднем по стране составила 654,53 рубля, что на 9,17% больше, чем в прошлом году. Стоимость продуктов для салата будет выше всего в Ставропольском крае (795,2 рубля), а меньше всего - в Еврейской автономной области (452,7 рубля). Из трех выбранных рецептов новогоднего салата самый недорогой - по-прежнему вегетарианский с грибами, его средняя цена в России составила 193,23 рубля. Однако он стал самым подорожавшим - за год цена выросла на 17,1%. Набор продуктов для такого салата будет стоить меньше всего в Ингушетии (145 рублей), Белгородской (149 рублей) и Пензенской (155 рублей) областях.
https://ria.ru/20241212/vino-1988729529.html
https://ria.ru/20241201/produkty-1986693189.html
россия
липецкая область
чукотка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694819_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fb31f25d458e8c19f4dc50cf5dda5040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, липецкая область, чукотка, общество
Россия, Липецкая область, Чукотка, Общество
Россиянам рассказали, в каком регионе дешевле всего приготовить "Оливье"

ЦСР: дешевле всего приготовить "Оливье" в Липецкой области

© iStock.com / DronGОливье
Оливье - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© iStock.com / DronG
Оливье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Набор продуктов для салата "Оливье" с колбасой в этом году подорожал в среднем по России на 10% - до 226 рублей, при этом самый бюджетный вариант можно приготовить в Липецкой области, а дороже всего он будет стоить на Чукотке, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
"Наиболее распространенный вариант с вареной колбасой в среднем по стране показывает динамику, немного опережающую годовые ожидания по инфляции в среднем, - цена набора продуктов, входящих в его состав, выросла на 10,17% и составила 225 рублей 66 копеек", - выяснили в ЦСР​​​. Стоимость приведена из расчета для 800 граммов салата.
Бокал с игристым вином - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Сомелье рассказала, какое игристое выбрать в качестве новогоднего подарка
Вчера, 06:38
Дешевле всего этот вариант "Оливье" обойдется в Липецкой области - около 179 рублей и Мордовии – около 180 рублей, а самым дорогим, как и в прошлом году, будет на Чукотке – около 524 рублей.
Дороже всего, ожидаемо, обойдется "Оливье" с красной рыбой - цена набора продуктов в среднем по стране составила 654,53 рубля, что на 9,17% больше, чем в прошлом году. Стоимость продуктов для салата будет выше всего в Ставропольском крае (795,2 рубля), а меньше всего - в Еврейской автономной области (452,7 рубля).
Из трех выбранных рецептов новогоднего салата самый недорогой - по-прежнему вегетарианский с грибами, его средняя цена в России составила 193,23 рубля. Однако он стал самым подорожавшим - за год цена выросла на 17,1%. Набор продуктов для такого салата будет стоить меньше всего в Ингушетии (145 рублей), Белгородской (149 рублей) и Пензенской (155 рублей) областях.
Люди за праздничным столом - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Стало известно, во сколько россиянам обойдется новогодний стол в этом году
1 декабря, 08:35
 
РоссияЛипецкая областьЧукоткаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала