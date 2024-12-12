https://ria.ru/20241212/nikitin-1988813449.html

Нижегородский губернатор представил опыт региона по клиентоцентричности

Нижегородский губернатор представил опыт региона по клиентоцентричности - РИА Новости, 12.12.2024

Нижегородский губернатор представил опыт региона по клиентоцентричности

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил опыт региона по внедрению технологий клиентоцентричности на международном форуме "Со.знание", сообщает... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:58

2024-12-12T13:58

2024-12-12T13:58

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

алексей херсонцев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил опыт региона по внедрению технологий клиентоцентричности на международном форуме "Со.знание", сообщает пресс-служба правительства региона. Никитин рассказал, что Нижегородская область с 2018 года активно внедряет технологии бережливого производства в рамках проекта "Эффективный регион" под кураторством ГК "Росатом", с 2021 года прорабатывает жизненные ситуации в рамках Национальной социальной инициативы Агентства стратегических инициатив, с 2022 года применяет принципы и стандарты клиентоцентричности, реализуя федеральный проект "Государство для людей". "За семь лет, являясь участниками многих пилотных направлений, мы получили значительный опыт и не только оптимизировали примерно 50 процентов процессов в органах власти и подведомственных организациях, но и переформатировали мышление наших госслужащих. По итогам федеральных мониторингов правительство региона имеет высокий уровень так называемой зрелости клиентоцентричности. Нижегородская область входит в топ-10 по уровню зрелости клиентоцентричности кадровой службы, а также в топ-10 по уровню качества жизни населения", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Он также отметил, что технологии бережливого производства, клиентоцентричности и сервис-дизайна очень похожи между собой и имеют одну цель – сократить время предоставления государственной услуги и повысить ее качество. Соответственно, эти технологии могут быть интегрированы в единую методологию повышения эффективности государственного и муниципального управления, что позволит достичь синергии между оптимизацией процессов и удовлетворением потребностей граждан. Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что регион готов стать пилотной площадкой для разработки и апробации такой объединенной методологии. Консолидацию усилий в этом направлении в Нижегородской области поддержал статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев. "Сегодня мы говорили о том направлении развития государства, которое исходит из необходимости при решении различных наших задач - создания сервисов, выстраивания политики - ставить в центр потребности человека и делать все, исходя из принципов клиентоцентричности", — приводятся в сообщении слова Херсонцева. Исполнительный директор АНО "Россия – страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин заявил, что президентская платформа "Россия – страна возможностей" и "Сенеж" готовы поддержать распространение пилотного проекта, накопленного успешного опыта Нижегородской области на все регионы России.

https://ria.ru/20241211/nikitin-1988657979.html

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нижегородская область

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нижегородская область, глеб никитин, алексей херсонцев