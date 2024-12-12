https://ria.ru/20241212/neft-1988731422.html

Экономист рассказал о последствиях падения цен на нефть

Экономист рассказал о последствиях падения цен на нефть - РИА Новости, 12.12.2024

Экономист рассказал о последствиях падения цен на нефть

Конструкция нефтегазовых доходов российского бюджета позволяет хеджировать риски падения мировых цен на нефть, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T07:06

2024-12-12T07:06

2024-12-12T07:06

экономика

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Конструкция нефтегазовых доходов российского бюджета позволяет хеджировать риски падения мировых цен на нефть, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. По мнению эксперта, одним из рисков для бюджетной системы России в следующем году станет падение цен на нефть. Альянс ОПЕК+ на последней встрече продлил срок действия текущих квот до марта 2025 года, и рынки это не ободрило: цены на нефть Brent находятся в коридоре 72-75 долларов за баррель. Терешкин допускает, что после инаугурации Дональда Трампа среднегодовые котировки опустятся ниже 70 долларов за баррель, поскольку новый президент США планирует ослабить ограничения на проведение буровых работ. Вдобавок будет сказываться рост добычи в Гайане и Бразилии. "Однако риски сокращения нефтегазовых доходов бюджета будут отчасти компенсироваться за счет девальвации рубля, которая будет приводить к увеличению стоимости нефти в рублевом выражении. Еще одним благоприятным для бюджета фактором будет сама конструкция нефтегазовых доходов. По данным Минфина, по итогам первых 11 месяцев 2024 года 83% нефтегазовых доходов (до вычета субсидий для НПЗ) приходилось всего на два налога: НДПИ на нефть и налог на дополнительный доход (НДД), доля которых составила 68% и 15% соответственно", - сказал собеседник агентства. Первый налог зависит в основном от объема добычи нефти, а второй - от выручки от ее реализации, за вычетом расходов на добычу и транспортировку, объяснил эксперт. Согласно текущим планам ОПЕК+, квота на добычу нефти для РФ к концу следующего года должна будет увеличиться с нынешних 8,98 миллиона баррелей в сутки до 9,21 миллиона баррелей в сутки. При этом фактический уровень добычи нефти сейчас находится ниже квотируемого уровня. Рост добычи будет способствовать увеличению налоговой базы по НДПИ на нефть. В свою очередь снижение цен не будет носить драматичного характера, считает Терешкин. Он допускает кратковременные падения цен на Brent ниже 50 долларов за баррель, но это повлечет за собой риски сокращения добычи в США, и в результате рынок достаточно быстро вернется к норме. Поэтому серьезного сокращения доходов по НДД ждать не стоит.

https://ria.ru/20241003/rubl-1976063304.html

https://ria.ru/20240831/neft-1969629159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, россия, сша, гайана, дональд трамп, опек, сколково, министерство финансов рф (минфин россии), brent