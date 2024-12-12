https://ria.ru/20241212/nato-1988891817.html
Рютте призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы за счет социальных
Рютте призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы за счет социальных - РИА Новости, 12.12.2024
Рютте призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы за счет социальных
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны пожертвовать социальными выплатами ради увеличения расходов на оборону, такое заявление он... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:39
2024-12-12T18:39
2024-12-12T19:54
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны пожертвовать социальными выплатами ради увеличения расходов на оборону, такое заявление он сделал на конференции в Брюсселе. "На саммите в 2023 году мы договорись о планке в два процента оборонных расходов от ВВП. Сейчас этого недостаточно", — отметил глава альянса.По мнению Рютте, европейские члены блока слишком много тратят на пенсии и социальные выплаты и им следует направить часть этих средств на оборону."Необходимо пожертвовать этим сегодня, чтобы быть в безопасности завтра", — пояснил генсек.Он отказался подтвердить сообщения СМИ о том, что новой планкой оборонных расходов станут три процента ВВП, указав, что этот вопрос находится на стадии обсуждения.В прошлом году на саммите в Вильнюсе страны альянса договорились тратить на оборону минимум два процента ВВП. Сейчас этой цели придерживаются только 23 из 32 членов объединения.Как пишут западные СИМ, победивший на выборах американского президента Дональд Трамп намерен потребовать от членов НАТО увеличить оборонные расходы до трех процентов ВВП. Новоизбранный глава Белого дома и в предыдущий срок правления критиковал европейских партнеров за недостаточный вклад в организацию и угрожал вывести из нее США.
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в мире, сша, брюссель, вильнюс, марк рютте, дональд трамп, нато
В мире, США, Брюссель, Вильнюс, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
Рютте призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы за счет социальных
Рютте: страны НАТО должны тратить больше 2% от ВВП на оборону
БРЮССЕЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны пожертвовать социальными выплатами ради увеличения расходов на оборону, такое заявление он сделал на конференции в Брюсселе.
"На саммите в 2023 году мы договорись о планке в два процента оборонных расходов от ВВП. Сейчас этого недостаточно", — отметил глава альянса.
По мнению Рютте
, европейские члены блока слишком много тратят на пенсии и социальные выплаты и им следует направить часть этих средств на оборону.
"Необходимо пожертвовать этим сегодня, чтобы быть в безопасности завтра", — пояснил генсек.
Он отказался подтвердить сообщения СМИ о том, что новой планкой оборонных расходов станут три процента ВВП, указав, что этот вопрос находится на стадии обсуждения.
В прошлом году на саммите в Вильнюсе страны альянса договорились тратить на оборону минимум два процента ВВП. Сейчас этой цели придерживаются только 23 из 32 членов объединения.
Как пишут западные СИМ, победивший на выборах американского президента Дональд Трамп
намерен потребовать от членов НАТО
увеличить оборонные расходы до трех процентов ВВП. Новоизбранный глава Белого дома и в предыдущий срок правления критиковал европейских партнеров за недостаточный вклад в организацию и угрожал вывести из нее США.