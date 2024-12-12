https://ria.ru/20241212/nato-1988826438.html
НАТО опасается обвинений России в участии в украинском конфликте
НАТО опасается обвинений России в участии в украинском конфликте - РИА Новости, 12.12.2024
НАТО опасается обвинений России в участии в украинском конфликте
Юристы НАТО опасаются, что Москва может инкриминировать западным государствам осуществление вооруженной агрессии против России в связи с нанесением ударов... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:41
2024-12-12T14:41
2024-12-12T14:54
россия
москва
нато
в мире
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Юристы НАТО опасаются, что Москва может инкриминировать западным государствам осуществление вооруженной агрессии против России в связи с нанесением ударов дальнобойным оружием вглубь страны, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.По информации спецслужбы, в штаб-квартире НАТО крайне обеспокоены звучащими с российской стороны заявлениями о непосредственном участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь России."Юристы альянса опасаются, что Москва может инкриминировать западным государствам осуществление вооруженной агрессии против РФ. Как полагают натовские правоведы, до разбирательств в международных судебных инстанциях дело может и не дойти. Однако такие обвинения, которые будут подкреплены серьезной доказательной базой, с пониманием воспримут в странах Глобального Юга", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241210/malinen-1988321512.html
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россия, москва, нато, в мире, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Москва, НАТО, В мире, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
НАТО опасается обвинений России в участии в украинском конфликте
НАТО опасается, что РФ может обвинить ее в осуществлении вооруженной агрессии