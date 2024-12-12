НАТО активизировали военную деятельность в Арктике
ВМФ заявил, что НАТО активизировали военную деятельность в Арктике
© Фото : U.S. Navy / Michael H. LehmanЭскадренный миноносец Farragut ВМС США пересекает Северный Ледовитый океан
© Фото : U.S. Navy / Michael H. Lehman
Эскадренный миноносец Farragut ВМС США пересекает Северный Ледовитый океан. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Страны НАТО активизировали военную деятельность в Арктическом регионе, наращивая там свое присутствие, заявил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев.
"Рассматривая Арктику в качестве потенциального конфликтного региона, Штаты и страны НАТО активизировали военную деятельность в регионе. Отрабатываются способы применения войск сил в сложных климатических условиях Заполярья, расширяют район оперативного применения военно-морских сил в Северном Ледовитом океане, повысилась интенсивность ведения воздушной разведки, а также деятельность разведывательных кораблей и судов военного назначения. Увеличилось количество проведения мероприятий оперативной боевой подготовки региона, в ходе которых особое внимание уделяется отработке вопросов ведения крупномасштабных операций, в том числе с привлечением авианосно-ударных групп объединенных военно-морских сил НАТО и морской десантной подготовки в арктических условиях", - сказал он.
Выступавший на пленарном заседании XIV Международного форума "Арктика: настоящее и будущее имени А.Н.Чилингарова" Моисеев отметил, что недружественные государства наращивают военное присутствие в Арктическом регионе. И добавил, что военно-политическая обстановка в Арктическом регионе характеризуется ростом конфликтного потенциала.
"Помимо политических и экономических мер сдерживания России в Арктике недружественные государства наращивают военное присутствие в регионе. После воссоздания в мае 2018 года 2-го оперативного флота ВМС США и завершения создания в 2019 году Объединенного командования Норфолк Объединенных вооруженных сил НАТО, Арктика стала по факту операционной зоной действия и постоянным присутствием войск сил. 2024 год не стал исключением. Значительно возрос военный потенциал, в первую очередь за счет наращивания развития инфраструктуры и размещения войск сил, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, в приарктических государствах", - сказал он.
Моисеев заявил, что в принятой в этом году арктической стратегии Пентагона "закреплена откровенно антироссийская направленность, где Россию и Китай считают основными угрозами стабильности и безопасности в Арктике, а также выдвигается тезис о недопустимости национализации Россией Северного морского пути".
"Расширение военного присутствия в Арктике свидетельствует о формировании силовых инструментов сдерживания Российской Федерации в регионе. Де-факто США уже включили Арктику зону ответственности НАТО, при этом заявления отдельных представителей военно-политического руководства и командного состава вооруженных сил США, НАТО доказывают их намерение не допустить доминирования России в Арктике всеми возможными способами, включая использование военно-силовых инструментов. В деятельности министерства обороны Российской Федерации Арктическая зона - это неотъемлемая часть России, и она играет жизненно важное значение из-за своего геополитического, экономического потенциала", - заключил главком.