Рейтинг@Mail.ru
НАТО активизировали военную деятельность в Арктике - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 12.12.2024 (обновлено: 13:43 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/nato-1988802763.html
НАТО активизировали военную деятельность в Арктике
НАТО активизировали военную деятельность в Арктике - РИА Новости, 12.12.2024
НАТО активизировали военную деятельность в Арктике
Страны НАТО активизировали военную деятельность в Арктическом регионе, наращивая там свое присутствие, заявил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:13
2024-12-12T13:43
нато
вмф рф
арктика
россия
министерство обороны сша
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836060688_0:47:2045:1197_1920x0_80_0_0_ee190b88c0e0d5b5f67e1bad2c33dec6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Страны НАТО активизировали военную деятельность в Арктическом регионе, наращивая там свое присутствие, заявил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев."Рассматривая Арктику в качестве потенциального конфликтного региона, Штаты и страны НАТО активизировали военную деятельность в регионе. Отрабатываются способы применения войск сил в сложных климатических условиях Заполярья, расширяют район оперативного применения военно-морских сил в Северном Ледовитом океане, повысилась интенсивность ведения воздушной разведки, а также деятельность разведывательных кораблей и судов военного назначения. Увеличилось количество проведения мероприятий оперативной боевой подготовки региона, в ходе которых особое внимание уделяется отработке вопросов ведения крупномасштабных операций, в том числе с привлечением авианосно-ударных групп объединенных военно-морских сил НАТО и морской десантной подготовки в арктических условиях", - сказал он.Выступавший на пленарном заседании XIV Международного форума "Арктика: настоящее и будущее имени А.Н.Чилингарова" Моисеев отметил, что недружественные государства наращивают военное присутствие в Арктическом регионе. И добавил, что военно-политическая обстановка в Арктическом регионе характеризуется ростом конфликтного потенциала."Помимо политических и экономических мер сдерживания России в Арктике недружественные государства наращивают военное присутствие в регионе. После воссоздания в мае 2018 года 2-го оперативного флота ВМС США и завершения создания в 2019 году Объединенного командования Норфолк Объединенных вооруженных сил НАТО, Арктика стала по факту операционной зоной действия и постоянным присутствием войск сил. 2024 год не стал исключением. Значительно возрос военный потенциал, в первую очередь за счет наращивания развития инфраструктуры и размещения войск сил, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, в приарктических государствах", - сказал он.Моисеев заявил, что в принятой в этом году арктической стратегии Пентагона "закреплена откровенно антироссийская направленность, где Россию и Китай считают основными угрозами стабильности и безопасности в Арктике, а также выдвигается тезис о недопустимости национализации Россией Северного морского пути"."Расширение военного присутствия в Арктике свидетельствует о формировании силовых инструментов сдерживания Российской Федерации в регионе. Де-факто США уже включили Арктику зону ответственности НАТО, при этом заявления отдельных представителей военно-политического руководства и командного состава вооруженных сил США, НАТО доказывают их намерение не допустить доминирования России в Арктике всеми возможными способами, включая использование военно-силовых инструментов. В деятельности министерства обороны Российской Федерации Арктическая зона - это неотъемлемая часть России, и она играет жизненно важное значение из-за своего геополитического, экономического потенциала", - заключил главком.
https://ria.ru/20241206/kanada-1987792539.html
https://ria.ru/20241130/nato-1986599029.html
арктика
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836060688_0:0:1947:1460_1920x0_80_0_0_7284f5523e62d0d0ab3c06607c1eba19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, вмф рф, арктика, россия, министерство обороны сша, сша, в мире
НАТО, ВМФ РФ, Арктика, Россия, Министерство обороны США, США, В мире
НАТО активизировали военную деятельность в Арктике

ВМФ заявил, что НАТО активизировали военную деятельность в Арктике

© Фото : U.S. Navy / Michael H. LehmanЭскадренный миноносец Farragut ВМС США пересекает Северный Ледовитый океан
Эскадренный миноносец Farragut ВМС США пересекает Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : U.S. Navy / Michael H. Lehman
Эскадренный миноносец Farragut ВМС США пересекает Северный Ледовитый океан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Страны НАТО активизировали военную деятельность в Арктическом регионе, наращивая там свое присутствие, заявил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев.
"Рассматривая Арктику в качестве потенциального конфликтного региона, Штаты и страны НАТО активизировали военную деятельность в регионе. Отрабатываются способы применения войск сил в сложных климатических условиях Заполярья, расширяют район оперативного применения военно-морских сил в Северном Ледовитом океане, повысилась интенсивность ведения воздушной разведки, а также деятельность разведывательных кораблей и судов военного назначения. Увеличилось количество проведения мероприятий оперативной боевой подготовки региона, в ходе которых особое внимание уделяется отработке вопросов ведения крупномасштабных операций, в том числе с привлечением авианосно-ударных групп объединенных военно-морских сил НАТО и морской десантной подготовки в арктических условиях", - сказал он.
Дрейфующий ледовый лагерь Барнео в Арктике - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Канаде заявили о запуске новой внешнеполитической стратегии в Арктике
6 декабря, 18:05
Выступавший на пленарном заседании XIV Международного форума "Арктика: настоящее и будущее имени А.Н.Чилингарова" Моисеев отметил, что недружественные государства наращивают военное присутствие в Арктическом регионе. И добавил, что военно-политическая обстановка в Арктическом регионе характеризуется ростом конфликтного потенциала.
"Помимо политических и экономических мер сдерживания России в Арктике недружественные государства наращивают военное присутствие в регионе. После воссоздания в мае 2018 года 2-го оперативного флота ВМС США и завершения создания в 2019 году Объединенного командования Норфолк Объединенных вооруженных сил НАТО, Арктика стала по факту операционной зоной действия и постоянным присутствием войск сил. 2024 год не стал исключением. Значительно возрос военный потенциал, в первую очередь за счет наращивания развития инфраструктуры и размещения войск сил, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, в приарктических государствах", - сказал он.
Моисеев заявил, что в принятой в этом году арктической стратегии Пентагона "закреплена откровенно антироссийская направленность, где Россию и Китай считают основными угрозами стабильности и безопасности в Арктике, а также выдвигается тезис о недопустимости национализации Россией Северного морского пути".
"Расширение военного присутствия в Арктике свидетельствует о формировании силовых инструментов сдерживания Российской Федерации в регионе. Де-факто США уже включили Арктику зону ответственности НАТО, при этом заявления отдельных представителей военно-политического руководства и командного состава вооруженных сил США, НАТО доказывают их намерение не допустить доминирования России в Арктике всеми возможными способами, включая использование военно-силовых инструментов. В деятельности министерства обороны Российской Федерации Арктическая зона - это неотъемлемая часть России, и она играет жизненно важное значение из-за своего геополитического, экономического потенциала", - заключил главком.
Флаг Норвегии на государственной границе - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Посол в Норвегии прокомментировал планы НАТО по спутниковой сети в Арктике
30 ноября, 07:29
 
НАТОВМФ РФАрктикаРоссияМинистерство обороны СШАСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала