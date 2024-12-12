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В США заявили о неизбежности размещения американских военных в космосе - РИА Новости, 12.12.2024
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15:50 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/nasa-1988847072.html
В США заявили о неизбежности размещения американских военных в космосе
В США заявили о неизбежности размещения американских военных в космосе - РИА Новости, 12.12.2024
В США заявили о неизбежности размещения американских военных в космосе
Размещение Штатами своих военных в космосе неизбежно, заявил миллиардер и астронавт частных космических полетов Джаред Айзекман, выдвинутый на должность главы... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:50
2024-12-12T15:50
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Размещение Штатами своих военных в космосе неизбежно, заявил миллиардер и астронавт частных космических полетов Джаред Айзекман, выдвинутый на должность главы НАСА победителем выборов президента страны Дональдом Трампом. Как отметил Айзекман, военные в космосе понадобятся для охраны космонавтов по мере увеличения американского присутствия на околоземной орбите. "Если американцы присутствуют на околоземной орбите, то должны быть люди, которые бы их охраняли... Мы собираемся отправиться на Луну, а это означает, что нам понадобятся стражи, которые за нами будут присматривать... Я думаю, что это неизбежно", - заявил Айзекман в ходе панельной дискуссии на конференции Ассоциации Космических сил США. Реплика вызвала улыбки в зрительном зале. По мнению Айзекмана, США могут отправить военных в космос одновременно с запуском американских миссий к Луне и Марсу. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20241007/nasa-1976848159.html
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космос - риа наука, сша, россия, луна, дональд трамп, наса
Космос - РИА Наука, США, Россия, Луна, Дональд Трамп, НАСА
В США заявили о неизбежности размещения американских военных в космосе

Будущий глава НАСА Айзекман: размещение американских военных в космосе неизбежно

© AP Photo / Noah BergerВоеннослужащий военно-космических сил США
Военнослужащий военно-космических сил США - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Noah Berger
Военнослужащий военно-космических сил США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Размещение Штатами своих военных в космосе неизбежно, заявил миллиардер и астронавт частных космических полетов Джаред Айзекман, выдвинутый на должность главы НАСА победителем выборов президента страны Дональдом Трампом.
Как отметил Айзекман, военные в космосе понадобятся для охраны космонавтов по мере увеличения американского присутствия на околоземной орбите.
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"Если американцы присутствуют на околоземной орбите, то должны быть люди, которые бы их охраняли... Мы собираемся отправиться на Луну, а это означает, что нам понадобятся стражи, которые за нами будут присматривать... Я думаю, что это неизбежно", - заявил Айзекман в ходе панельной дискуссии на конференции Ассоциации Космических сил США. Реплика вызвала улыбки в зрительном зале.
По мнению Айзекмана, США могут отправить военных в космос одновременно с запуском американских миссий к Луне и Марсу.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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