https://ria.ru/20241212/nalog-1988712135.html

Названы те, кому не надо платить налог на доход по вкладам

Названы те, кому не надо платить налог на доход по вкладам - РИА Новости, 12.12.2024

Названы те, кому не надо платить налог на доход по вкладам

Налог по вкладам не платят те, чей процентный доход не превысил установленной законом суммы, в остальных случаях это необходимо сделать, даже если не пришло... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T02:15

2024-12-12T02:15

2024-12-12T02:15

экономика

россия

ольга дайнеко

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Налог по вкладам не платят те, чей процентный доход не превысил установленной законом суммы, в остальных случаях это необходимо сделать, даже если не пришло уведомление от налоговой, рассказала в интервью агентству “Прайм” Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".По ее словам, налог на вклады платят вкладчики, чей доход превышает необлагаемую сумму, которая зависит от значения максимальной ключевой ставки Банка России в году получения дохода на первое число месяца. В прошлом году в расчет берется ставка на 1 декабря (15%,), налогом не облагается доход до 150 тысяч рублей. В этом году максимального значения ставка достигла также в декабре (21%). Необлагаемая сумма процентного дохода за 2024 год, - 210 тысяч рублей. Если доход выше, в 2025 году потребуется уплатить налог с суммы превышения.Уведомление о начислении налога приходит в кабинет налогоплательщика за 30 дней до истечения срока уплаты. Если оно не пришло, платить все равно нужно - иначе возможны штрафы и пени за просрочку. Получить уведомление можно при личном обращении в ФНС, или через МФЦ. Также можно запросить уведомление через ЛК налогоплательщика или сервис на сайте ФНС “Обратиться в ФНС России”, - пояснила Дайнеко.

https://ria.ru/20241201/vklady-1986675108.html

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экономика, россия, ольга дайнеко, федеральная налоговая служба (фнс россии)