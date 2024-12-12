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Русский музей готовит к 2025 году выставки об авангарде и военных победах - РИА Новости, 12.12.2024
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Музейные маршруты России
 
19:36 12.12.2024 (обновлено: 19:37 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/muzey-1988896136.html
Русский музей готовит к 2025 году выставки об авангарде и военных победах
Русский музей готовит к 2025 году выставки об авангарде и военных победах - РИА Новости, 12.12.2024
Русский музей готовит к 2025 году выставки об авангарде и военных победах
Русский музей представит экспозицию "Страна Побед" к 80-летию Победы в мае 2025 года, сообщила генеральный директор институции Алла Манилова. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T19:36
2024-12-12T19:37
музейные маршруты россии
алла манилова
михаил нестеров
александр невский
русский музей
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Русский музей представит экспозицию "Страна Побед" к 80-летию Победы в мае 2025 года, сообщила генеральный директор институции Алла Манилова. "В мае откроется масштабная выставка "Страна Побед" к 80-летию Великой Победы. Она расскажет о триумфах России во все времена – от подвигов Александра Невского и успехов кампаний Александра Суворова до разгрома немецких захватчиков в 1945 году и побед сегодняшних дней. Через живопись, графику, скульптуру, а также редкие архивные документы посетители узнают о гениальных полководцах, важнейших сражениях в истории страны и величии русского духа", - сказала Манилова, представляя планы на следующий год в Минкультуры РФ. Русский музей также представит более 400 произведений главных отечественных мастеров начала XX века на выставке "Наш авангард". Проект впервые настолько полно покажет это явление русского и мирового искусства. Ключевые работы Малевича, Кандинского, Шагала и многих других художников-авангардистов будут сопровождать редкие документальные материалы, которые больше расскажут о творческом пути авторов полотен. Выставочный проект "Русская традиция", который представит наивысшие достижения национальной художественной культуры, расскажет об истории и ценностях русского народа. Экспозиция охватит семь столетий развития отечественного искусства – с XIV по XX век. Более 500 шедевров отечественных классиков, в том числе Левицкого, Малявина и Поленова, а также декоративные изделия народных промыслов раскроют роль русской традиции в сохранении культурного кода российской нации. Кроме того, в следующем году гостей музея ждут выставки, посвященные художникам Михаилу Нестерову и Ивану Айвазовскому. Проект "Душа народа" представит свыше 200 произведений кисти Нестерова, отражающих глубину духовного мира человека, а выставка "Айвазовский и великие русские маринисты" объединит главные морские пейзажи мастера с работами его современников. Русский музей впервые широко представит русскую стеклянную скульптуру на выставке "Хрупкая гармония". Она продемонстрирует эволюцию поисков отечественных мастеров – от ранних портретов Веры Мухиной до достижений современных художников. Познакомиться с новыми видами изобразительного искусства в современной художественной практике можно будет на выставке "Ассамбляж, объект, инсталляция", которая откроется в залах Мраморного дворца. С образами российских императоров, полководцев, государственных деятелей, знаменитых деятелей культуры можно будет познакомиться на выставке исторических портретов, которая включит более 100 работ XVIII–XIX веков. После окончания она станет основой первой в России Национальной портретной галереи в постоянной экспозиции Инженерного замка.
https://ria.ru/20241120/deynekarestavratsiya-1984848581.html
https://ria.ru/20241212/pushskinskiyplany-1988861339.html
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алла манилова, михаил нестеров, александр невский, русский музей
Музейные маршруты России, Алла Манилова, Михаил Нестеров, Александр Невский, Русский музей
Русский музей готовит к 2025 году выставки об авангарде и военных победах

Русский музей готовит к 80-летию Победы выставки об авангарде и военных победах

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПринятие после реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа
Принятие после реставрации картины К. Брюллова Последний день Помпеи в Русском музее в корпусе Бенуа - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Принятие после реставрации картины К. Брюллова "Последний день Помпеи" в Русском музее в корпусе Бенуа
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Русский музей представит экспозицию "Страна Побед" к 80-летию Победы в мае 2025 года, сообщила генеральный директор институции Алла Манилова.
«
"В мае откроется масштабная выставка "Страна Побед" к 80-летию Великой Победы. Она расскажет о триумфах России во все времена – от подвигов Александра Невского и успехов кампаний Александра Суворова до разгрома немецких захватчиков в 1945 году и побед сегодняшних дней. Через живопись, графику, скульптуру, а также редкие архивные документы посетители узнают о гениальных полководцах, важнейших сражениях в истории страны и величии русского духа", - сказала Манилова, представляя планы на следующий год в Минкультуры РФ.
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Русский музей также представит более 400 произведений главных отечественных мастеров начала XX века на выставке "Наш авангард". Проект впервые настолько полно покажет это явление русского и мирового искусства. Ключевые работы Малевича, Кандинского, Шагала и многих других художников-авангардистов будут сопровождать редкие документальные материалы, которые больше расскажут о творческом пути авторов полотен.
Выставочный проект "Русская традиция", который представит наивысшие достижения национальной художественной культуры, расскажет об истории и ценностях русского народа. Экспозиция охватит семь столетий развития отечественного искусства – с XIV по XX век. Более 500 шедевров отечественных классиков, в том числе Левицкого, Малявина и Поленова, а также декоративные изделия народных промыслов раскроют роль русской традиции в сохранении культурного кода российской нации.
Кроме того, в следующем году гостей музея ждут выставки, посвященные художникам Михаилу Нестерову и Ивану Айвазовскому. Проект "Душа народа" представит свыше 200 произведений кисти Нестерова, отражающих глубину духовного мира человека, а выставка "Айвазовский и великие русские маринисты" объединит главные морские пейзажи мастера с работами его современников.
Русский музей впервые широко представит русскую стеклянную скульптуру на выставке "Хрупкая гармония". Она продемонстрирует эволюцию поисков отечественных мастеров – от ранних портретов Веры Мухиной до достижений современных художников. Познакомиться с новыми видами изобразительного искусства в современной художественной практике можно будет на выставке "Ассамбляж, объект, инсталляция", которая откроется в залах Мраморного дворца.
С образами российских императоров, полководцев, государственных деятелей, знаменитых деятелей культуры можно будет познакомиться на выставке исторических портретов, которая включит более 100 работ XVIII–XIX веков. После окончания она станет основой первой в России Национальной портретной галереи в постоянной экспозиции Инженерного замка.
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Музейные маршруты РоссииАлла МаниловаМихаил НестеровАлександр НевскийРусский музей
 
 
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