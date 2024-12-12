https://ria.ru/20241212/moskva-1988750708.html
Собянин одобрил стратегию поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве
Собянин одобрил стратегию поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве - РИА Новости, 12.12.2024
Собянин одобрил стратегию поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил стратегию поддержки высокотехнологичного бизнеса в столице, результатом которой должно стать увеличение доли технологического... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:07
2024-12-12T10:07
2024-12-12T10:07
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил стратегию поддержки высокотехнологичного бизнеса в столице, результатом которой должно стать увеличение доли технологического сектора в экономике, сообщается в материалах президиума правительства города. "Во вторник, 10 декабря 2024 года, президиум правительства Москвы рассмотрел доклад заместителя мэра в правительстве Москвы Натальи Сергуниной о мерах по поддержке развития высокотехнологичного бизнеса в городе Москве. По итогам обсуждения вопроса мэр Москвы Сергей Собянин одобрил стратегиюдействий городских властей в этой сфере, результатом реализации которой должно стать увеличение доли технологического сектора в экономике столицы", - говорится в материалах. Уточняется, что в рамках стратегии развития бизнеса и инноваций до 2030 года Собянин поставил задачу кратного роста доли технологического сектора в экономике Москвы. "Выполнение её предполагает стимулирование частных инвестиций в научные исследования и разработки, содействие внедрению инновационных продуктов у коммерческих и государственных заказчиков, рост патентной активности и коммерциализации интеллектуальной собственности", - добавляется в материалах.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, наталья сергунина, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Москва, Сергей Собянин, Наталья Сергунина, Твой бизнес – новости
Собянин одобрил стратегию поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве
Мэр Собянин одобрил стратегию поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил стратегию поддержки высокотехнологичного бизнеса в столице, результатом которой должно стать увеличение доли технологического сектора в экономике, сообщается в материалах президиума правительства города.
"Во вторник, 10 декабря 2024 года, президиум правительства Москвы
рассмотрел доклад заместителя мэра в правительстве Москвы Натальи Сергуниной
о мерах по поддержке развития высокотехнологичного бизнеса в городе Москве. По итогам обсуждения вопроса мэр Москвы Сергей Собянин
одобрил стратегиюдействий городских властей в этой сфере, результатом реализации которой должно стать увеличение доли технологического сектора в экономике столицы", - говорится в материалах.
Уточняется, что в рамках стратегии развития бизнеса и инноваций до 2030 года Собянин поставил задачу кратного роста доли технологического сектора в экономике Москвы.
"Выполнение её предполагает стимулирование частных инвестиций в научные исследования и разработки, содействие внедрению инновационных продуктов у коммерческих и государственных заказчиков, рост патентной активности и коммерциализации интеллектуальной собственности", - добавляется в материалах.