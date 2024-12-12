https://ria.ru/20241212/moskva-1988750708.html

Собянин одобрил стратегию поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Собянин одобрил стратегию поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве - РИА Новости, 12.12.2024

Собянин одобрил стратегию поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил стратегию поддержки высокотехнологичного бизнеса в столице, результатом которой должно стать увеличение доли технологического... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T10:07

2024-12-12T10:07

2024-12-12T10:07

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил стратегию поддержки высокотехнологичного бизнеса в столице, результатом которой должно стать увеличение доли технологического сектора в экономике, сообщается в материалах президиума правительства города. "Во вторник, 10 декабря 2024 года, президиум правительства Москвы рассмотрел доклад заместителя мэра в правительстве Москвы Натальи Сергуниной о мерах по поддержке развития высокотехнологичного бизнеса в городе Москве. По итогам обсуждения вопроса мэр Москвы Сергей Собянин одобрил стратегиюдействий городских властей в этой сфере, результатом реализации которой должно стать увеличение доли технологического сектора в экономике столицы", - говорится в материалах. Уточняется, что в рамках стратегии развития бизнеса и инноваций до 2030 года Собянин поставил задачу кратного роста доли технологического сектора в экономике Москвы. "Выполнение её предполагает стимулирование частных инвестиций в научные исследования и разработки, содействие внедрению инновационных продуктов у коммерческих и государственных заказчиков, рост патентной активности и коммерциализации интеллектуальной собственности", - добавляется в материалах.

https://ria.ru/20241129/trud-1986446755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, сергей собянин, наталья сергунина, твой бизнес – новости