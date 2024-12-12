https://ria.ru/20241212/mintsifra-1988716767.html

Глава Минцифры рассказал о дефиците кадров и зарплате в IT

Глава Минцифры рассказал о дефиците кадров и зарплате в IT - РИА Новости, 12.12.2024

Глава Минцифры рассказал о дефиците кадров и зарплате в IT

Минцифры планирует привлечь в IT-отрасль около 700 тысяч разработчиков до 2030 года, а также отдельно сфокусироваться на специалистах в таких сферах, как... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T01:14

2024-12-12T01:14

2024-12-12T01:14

общество

россия

максут шадаев

воздушно-космические силы россии

сбер

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минцифры планирует привлечь в IT-отрасль около 700 тысяч разработчиков до 2030 года, а также отдельно сфокусироваться на специалистах в таких сферах, как робототехника и искусственный интеллект, заявил глава министерства Максут Шадаев. "Я считаю, что в этом смысле наш план - получить в отрасль дополнительно примерно 700 тысяч разработчиков до 2030 года, при этом отдельно сфокусировавшись на тех дисциплинах, которые дадут нам возможность воспроизводить самые востребованные современные решения - искусственный интеллект, робототехнику - там, где как раз у нас огромный дефицит сейчас и специалистов, и решений", - сказал Шадаев во время совещания президента РФ с членами правительства в режиме ВКС. Министр рассказал, что количество IT-специалистов в России за последние четыре года увеличилось на 50%, до 850 тысяч человек - 100 тысяч человек пришло в отрасль за последние 8 месяцев. И еще 600 тысяч студентов сейчас учатся в вузах на IT-направлениях. Средняя зарплата работников этой сфере составляет 185 тысяч рублей - по словам министра, рост разрыва между средней зарплатой в экономике и средней зарплатой в IT-отрасли свидетельствует о дефиците кадров в отрасли. Что касается подготовки специалистов, то большая часть абитуриентов идет на специальности, связанные с разработкой программного обеспечения - и только 9% выбирают фундаментальные дисциплины, связанные с прикладной математикой, физикой, механикой, радиоэлектроникой. "Очевидно, что именно этих кадров нам сейчас не хватает, чтобы как раз гарантировать технологическое лидерство, как раз производить те решения, которые станут конкурентоспособными в будущем. И в этом смысле нам, конечно, нужно, наверное, увеличивать норматив финансирования по этим специальностям", - добавил Шадаев. Минцифры рассчитывает, что к 2030 году около 10 тысяч студентов пройдут подготовку по специальной программе по разработке в области искусственного интеллекта, созданной совместно со "Сбером". "У нас сейчас массовый запрос идет на то, чтобы практически по всем направлениям подготовки специалистов всегда мы гарантировали определенный объем обучения цифровым знаниям, цифровым компетенциям. Здесь тоже мы можем это решить за счет создания единой платформы онлайн, которая даст возможность студентам изучать и искусственный интеллект, и работу с большими данными, и цифровые навыки, базовые программирования. Так сказать, без отрыва от изучения основной своей специальности", - добавил Шадаев. Он уточнил, что министерство продолжит поддерживать практику цифровых кафедр, созданных в рамках программы "Приоритет-2030". Они позволяют студентам, которые обучаются по своей основной отраслевой специальности, без отрыва от этого обучения получить вторую специальность, связанную с информационными технологиями, и как раз стать теми самыми лидерами цифровой трансформации в своих отраслях. Подобные цифровые кафедры есть в 100 вузах, образование по ним получили около 200 тысяч студентов.

https://ria.ru/20240627/inzhenery-1955895754.html

https://ria.ru/20240909/onlayn-platforma-1971624809.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, максут шадаев, воздушно-космические силы россии, сбер