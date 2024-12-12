https://ria.ru/20241212/mid-1988831472.html

Российская экономика приспособилась к санкциям, заявили в МИД

Российская экономика приспособилась к санкциям, заявили в МИД - РИА Новости, 12.12.2024

Российская экономика приспособилась к санкциям, заявили в МИД

Москва приспособилась к санкциям, будет развивать отношения со всеми заинтересованными странами, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя новый... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:51

2024-12-12T14:51

2024-12-12T15:17

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

евросоюз

санкции в отношении россии

александр грушко

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва приспособилась к санкциям, будет развивать отношения со всеми заинтересованными странами, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя новый пакет санкций ЕС против России.Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. Новый пакет санкций Евросоюза нацелен на "теневой флот" России, заявил в среду глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп."Евросоюз идет по этому саморазрушительному пути, российская экономика к санкциям приспособилась. Никаких геополитических целей путем введения санкций достигнуто быть не может. Мы будем развивать наши экономические отношения, которые в таких взаимоотношениях заинтересованы", - сказал Грушко журналистам.По его словам, если Евросоюз хочет отказаться от взаимодействия с Россией, то это выбор ЕС, потери Евросоюза от санкций против РФ "по превалирующим оценкам превышают 1,5 триллиона евро".

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, александр грушко