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Российская экономика приспособилась к санкциям, заявили в МИД - РИА Новости, 12.12.2024
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14:51 12.12.2024 (обновлено: 15:17 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/mid-1988831472.html
Российская экономика приспособилась к санкциям, заявили в МИД
Российская экономика приспособилась к санкциям, заявили в МИД - РИА Новости, 12.12.2024
Российская экономика приспособилась к санкциям, заявили в МИД
Москва приспособилась к санкциям, будет развивать отношения со всеми заинтересованными странами, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя новый... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:51
2024-12-12T15:17
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
александр грушко
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва приспособилась к санкциям, будет развивать отношения со всеми заинтересованными странами, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя новый пакет санкций ЕС против России.Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. Новый пакет санкций Евросоюза нацелен на "теневой флот" России, заявил в среду глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп."Евросоюз идет по этому саморазрушительному пути, российская экономика к санкциям приспособилась. Никаких геополитических целей путем введения санкций достигнуто быть не может. Мы будем развивать наши экономические отношения, которые в таких взаимоотношениях заинтересованы", - сказал Грушко журналистам.По его словам, если Евросоюз хочет отказаться от взаимодействия с Россией, то это выбор ЕС, потери Евросоюза от санкций против РФ "по превалирующим оценкам превышают 1,5 триллиона евро".
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, александр грушко
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Евросоюз, Санкции в отношении России, Александр Грушко
Российская экономика приспособилась к санкциям, заявили в МИД

В МИД высказались о новом пакете санкций ЕС, заявив, что РФ к ним приспособилась

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва приспособилась к санкциям, будет развивать отношения со всеми заинтересованными странами, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя новый пакет санкций ЕС против России.
Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ. Новый пакет санкций Евросоюза нацелен на "теневой флот" России, заявил в среду глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп.
"Евросоюз идет по этому саморазрушительному пути, российская экономика к санкциям приспособилась. Никаких геополитических целей путем введения санкций достигнуто быть не может. Мы будем развивать наши экономические отношения, которые в таких взаимоотношениях заинтересованы", - сказал Грушко журналистам.
По его словам, если Евросоюз хочет отказаться от взаимодействия с Россией, то это выбор ЕС, потери Евросоюза от санкций против РФ "по превалирующим оценкам превышают 1,5 триллиона евро".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Депутат Европарламента раскритиковал новый пакет санкций против России
Вчера, 14:19
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреЕвросоюзСанкции в отношении РоссииАлександр Грушко
 
 
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