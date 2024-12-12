https://ria.ru/20241212/mid-1988715186.html
МИД Азербайджана обвинил Госдеп во вмешательстве во внутренние дела
МИД Азербайджана обвинил Госдеп во вмешательстве во внутренние дела - РИА Новости, 12.12.2024
МИД Азербайджана обвинил Госдеп во вмешательстве во внутренние дела
Госдепартамент США под руководством госсекретаря Энтони Блинкена в течение четырех лет вмешивался во внутренние дела Азербайджана, из-за чего этот период для... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T00:52
2024-12-12T00:52
2024-12-12T00:57
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БАКУ, 12 дек – РИА Новости. Госдепартамент США под руководством госсекретаря Энтони Блинкена в течение четырех лет вмешивался во внутренние дела Азербайджана, из-за чего этот период для двусторонних отношений можно считать потерянным, заявил азербайджанский МИД. Блинкен 11 декабря заявил, что США призывают Азербайджан прекратить "усиливающиеся репрессии" против СМИ и гражданского общества и соблюдать международные обязательства в области прав человека. "Решительно осуждаем и отвергаем предвзятое заявление Блинкена, искажающее ситуацию с защитой прав и свобод человека в нашей стране и преследующее цель вмешательства в судебно-правовой процесс в Азербайджане. К сожалению, из-за вмешательства руководимого госсекретарем Блинкеном госдепартамента США во внутренние дела Азербайджана в течение последних 4 лет указанный период считается потерянным для азербайджано-американских отношений", - заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По данным ведомства, "двойные стандарты в позиции Блинкена" при оценке ситуации с правами человека в Азербайджане "привели к параличу политики США на Южном Кавказе в целом". "Надеемся, что при новой администрации США отношения дружбы и партнерства между Азербайджаном и США будут восстановлены", - отметил представитель МИД.
https://ria.ru/20241119/cop29-1984720617.html
https://ria.ru/20240308/azerbaydzhan-1931956375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, азербайджан, энтони блинкен, государственный департамент сша
В мире, США, Азербайджан, Энтони Блинкен, Государственный департамент США
МИД Азербайджана обвинил Госдеп во вмешательстве во внутренние дела
МИД Азербайджана обвинил Госдеп во вмешательстве во внутренние дела при Блинкене
БАКУ, 12 дек – РИА Новости. Госдепартамент США под руководством госсекретаря Энтони Блинкена в течение четырех лет вмешивался во внутренние дела Азербайджана, из-за чего этот период для двусторонних отношений можно считать потерянным, заявил азербайджанский МИД.
Блинкен
11 декабря заявил, что США
призывают Азербайджан
прекратить "усиливающиеся репрессии" против СМИ и гражданского общества и соблюдать международные обязательства в области прав человека.
"Решительно осуждаем и отвергаем предвзятое заявление Блинкена, искажающее ситуацию с защитой прав и свобод человека в нашей стране и преследующее цель вмешательства в судебно-правовой процесс в Азербайджане. К сожалению, из-за вмешательства руководимого госсекретарем Блинкеном госдепартамента США во внутренние дела Азербайджана в течение последних 4 лет указанный период считается потерянным для азербайджано-американских отношений", - заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
По данным ведомства, "двойные стандарты в позиции Блинкена" при оценке ситуации с правами человека в Азербайджане "привели к параличу политики США на Южном Кавказе в целом".
"Надеемся, что при новой администрации США отношения дружбы и партнерства между Азербайджаном и США будут восстановлены", - отметил представитель МИД.