Немецкий политик прокомментировал заявление Меркель о российском газе
Политик Нимайер: Меркель могла проверять общественное мнение по газу из России
© AP Photo / Michael SohnАнгела Меркель
© AP Photo / Michael Sohn
Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бывший канцлер Германии и экс-лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, заявившая о выгоде от былых поставок газа из России, могла таким образом пытаться проверить общественное мнение о возможности возобновления поставок при будущем правительстве с участием ХДС, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
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"Это возможно (что заявление было проверкой общественного мнения. — Прим. ред.). Хорошая черта (кандидата в канцлеры и нынешнего лидера ХДС Фридриха. — Прим. ред.) Мерца — прагматизм. Если он понимает, что другого пути нет, он быстро меняет подход", — сказал собеседник.
С его точки зрения, Мерц, действуя прагматично, мог бы в целом забыть о тех или иных обещаниях Владимиру Зеленскому и начать строить новые отношения с Россией.
Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
Датой вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве может стать 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направил в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти полного консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается наиболее популярной политической силой Германии с 32% поддержки, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.
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