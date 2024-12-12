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Немецкий политик прокомментировал заявление Меркель о российском газе - РИА Новости, 12.12.2024
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07:43 12.12.2024 (обновлено: 11:59 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/merkel-1988733015.html
Немецкий политик прокомментировал заявление Меркель о российском газе
Немецкий политик прокомментировал заявление Меркель о российском газе - РИА Новости, 12.12.2024
Немецкий политик прокомментировал заявление Меркель о российском газе
Бывший канцлер Германии и экс-лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, заявившая о выгоде от былых поставок газа из России, могла таким... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T07:43
2024-12-12T11:59
в мире
германия
россия
украина
ангела меркель
олаф шольц
владимир зеленский
хдс/хсс
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бывший канцлер Германии и экс-лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, заявившая о выгоде от былых поставок газа из России, могла таким образом пытаться проверить общественное мнение о возможности возобновления поставок при будущем правительстве с участием ХДС, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее в эфире канала France 2 Меркель заявила, что не считает многолетние поставки газа из России в Германию ошибкой. По ее словам, та сделка была выгодна для обеих стран. "Это возможно (что заявление было проверкой общественного мнения. — Прим. ред.). Хорошая черта (кандидата в канцлеры и нынешнего лидера ХДС Фридриха. — Прим. ред.) Мерца — прагматизм. Если он понимает, что другого пути нет, он быстро меняет подход", — сказал собеседник. С его точки зрения, Мерц, действуя прагматично, мог бы в целом забыть о тех или иных обещаниях Владимиру Зеленскому и начать строить новые отношения с Россией. Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Датой вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве может стать 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направил в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти полного консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается наиболее популярной политической силой Германии с 32% поддержки, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.
https://ria.ru/20241210/gas-1988422373.html
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в мире, германия, россия, украина, ангела меркель, олаф шольц, владимир зеленский, хдс/хсс, бундестаг германии
В мире, Германия, Россия, Украина, Ангела Меркель, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, ХДС/ХСС, Бундестаг Германии
Немецкий политик прокомментировал заявление Меркель о российском газе

Политик Нимайер: Меркель могла проверять общественное мнение по газу из России

© AP Photo / Michael SohnАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бывший канцлер Германии и экс-лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, заявившая о выгоде от былых поставок газа из России, могла таким образом пытаться проверить общественное мнение о возможности возобновления поставок при будущем правительстве с участием ХДС, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее в эфире канала France 2 Меркель заявила, что не считает многолетние поставки газа из России в Германию ошибкой. По ее словам, та сделка была выгодна для обеих стран.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Меркель сделала заявление о российском газе
10 декабря, 15:49
"Это возможно (что заявление было проверкой общественного мнения. — Прим. ред.). Хорошая черта (кандидата в канцлеры и нынешнего лидера ХДС Фридриха. — Прим. ред.) Мерца — прагматизм. Если он понимает, что другого пути нет, он быстро меняет подход", — сказал собеседник.
С его точки зрения, Мерц, действуя прагматично, мог бы в целом забыть о тех или иных обещаниях Владимиру Зеленскому и начать строить новые отношения с Россией.
Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
Датой вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве может стать 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направил в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зеленых") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти полного консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается наиболее популярной политической силой Германии с 32% поддержки, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Германию призвали отменить пошлину на транзит газа, пишет Reuters
11 декабря, 23:06
 
В миреГерманияРоссияУкраинаАнгела МеркельОлаф ШольцВладимир ЗеленскийХДС/ХССБундестаг Германии
 
 
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