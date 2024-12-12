https://ria.ru/20241212/medvedev-1988824672.html

США смогут урегулировать кризис на Украине, заявил Медведев

США смогут урегулировать кризис на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 12.12.2024

США смогут урегулировать кризис на Украине, заявил Медведев

Если США примут решение заняться урегулированием на Украине, а не продолжать заниматься спонсированием войны, они смогут это сделать по причине зависимости... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:34

2024-12-12T14:34

2024-12-12T15:07

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ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Если США примут решение заняться урегулированием на Украине, а не продолжать заниматься спонсированием войны, они смогут это сделать по причине зависимости киевского режима от западных поставок, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Если будущая американская администрация реально настроена на то, чтобы заниматься урегулированием этого кризиса, они могут этого добиться по одной простой причине: потому что киевский режим существует, постольку поскольку он получает военную и финансовую поддержку из-за океана и от ряда европейских стран", - сказал Медведев журналистам по итогам рабочей поездки в Пекин."Если Америка примет решение урегулировать ситуацию, а не кормить богов войны, она сможет это сделать", - добавил он.

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988775945.html

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сша, украина, дмитрий медведев, единая россия, россия, в мире