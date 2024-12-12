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Макрон назовет имя нового кандидата на пост премьера Франции - РИА Новости, 12.12.2024
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21:37 12.12.2024 (обновлено: 21:43 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/makron-1988921647.html
Макрон назовет имя нового кандидата на пост премьера Франции
Макрон назовет имя нового кандидата на пост премьера Франции - РИА Новости, 12.12.2024
Макрон назовет имя нового кандидата на пост премьера Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон назовет имя нового кандидата на пост премьер-министра в пятницу утром, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T21:37
2024-12-12T21:43
в мире
франция
париж
польша
эммануэль макрон
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назовет имя нового кандидата на пост премьер-министра в пятницу утром, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.Ранее в окружении Макрона сообщали, что имя нового премьера будет объявлено в четверг вечером."Коммюнике о назначении премьер-министра будет опубликовано завтра (в пятницу) утром", - сообщили в Елисейском дворце.Макрон в четверг вечером вернулся в Париж, сократив свой визит в Польшу.
https://ria.ru/20241212/makron-1988877431.html
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в мире, франция, париж, польша, эммануэль макрон
В мире, Франция, Париж, Польша, Эммануэль Макрон
Макрон назовет имя нового кандидата на пост премьера Франции

BFMTV: Макрон назовет имя нового кандидата на пост премьера Франции в пятницу

© AP Photo / Yara NardiЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Yara Nardi
Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назовет имя нового кандидата на пост премьер-министра в пятницу утром, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Ранее в окружении Макрона сообщали, что имя нового премьера будет объявлено в четверг вечером.
"Коммюнике о назначении премьер-министра будет опубликовано завтра (в пятницу) утром", - сообщили в Елисейском дворце.
Макрон в четверг вечером вернулся в Париж, сократив свой визит в Польшу.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Макрон сократил визит в Польшу
Вчера, 17:43
 
В миреФранцияПарижПольшаЭммануэль Макрон
 
 
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