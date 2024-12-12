https://ria.ru/20241212/makron-1988921647.html

Макрон назовет имя нового кандидата на пост премьера Франции

Макрон назовет имя нового кандидата на пост премьера Франции - РИА Новости, 12.12.2024

Макрон назовет имя нового кандидата на пост премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назовет имя нового кандидата на пост премьер-министра в пятницу утром, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T21:37

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париж

польша

эммануэль макрон

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назовет имя нового кандидата на пост премьер-министра в пятницу утром, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.Ранее в окружении Макрона сообщали, что имя нового премьера будет объявлено в четверг вечером."Коммюнике о назначении премьер-министра будет опубликовано завтра (в пятницу) утром", - сообщили в Елисейском дворце.Макрон в четверг вечером вернулся в Париж, сократив свой визит в Польшу.

https://ria.ru/20241212/makron-1988877431.html

франция

париж

польша

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в мире, франция, париж, польша, эммануэль макрон