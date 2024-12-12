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Трамп назначил главой "Голоса Америки"* Лейк, выступавшую против помощи ВСУ - РИА Новости, 12.12.2024
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09:28 12.12.2024 (обновлено: 09:54 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/leyk-1988742662.html
Трамп назначил главой "Голоса Америки"* Лейк, выступавшую против помощи ВСУ
Трамп назначил главой "Голоса Америки"* Лейк, выступавшую против помощи ВСУ - РИА Новости, 12.12.2024
Трамп назначил главой "Голоса Америки"* Лейк, выступавшую против помощи ВСУ
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп объявил о назначении бывшей телеведущей Кари Лейк будущим руководителем правительственного СМИ - "Голос... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T09:28
2024-12-12T09:54
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп объявил о назначении бывшей телеведущей Кари Лейк будущим руководителем правительственного СМИ - "Голос Америки"*. "Я рад объявить, что Кари Лейк будет служить нашим следующим директором "Голоса Америки*", - говорится в публикации Трампа в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, Лейк предстоит тесно сотрудничать со следующим главой Агентства США по глобальным медиа, имя которого избранный президент пообещал вскоре объявить. "Будет тесно сотрудничать с ним, чтобы гарантировать, что американские ценности свободы и независимости транслируются по всему миру честно и точно, в отличие от лжи, распространяемой фейковыми новостными СМИ", - добавил Трамп, к которым он ранее относил ведущие американские медиа типа CNN.Лейк 55 лет, она ранее работала телевизионной ведущей в штате Аризона на канале KSAZ-TV. В 2021 году Лейк покинула телевидение и вступила в гонку за пост губернатора Аризоны, выиграв номинацию от Республиканской партии и получив поддержку Трампа, но проиграла. В 2023 году она объявила о намерении избраться в сенат США и также получила партийную номинацию, но вновь потерпела поражение. Кроме того, Лейк в 2023 году призывала перестать выделять деньги Зеленскому.*СМИ, выполняющие функции иноагента
https://ria.ru/20241212/tramp-1988719699.html
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в мире, сша, аризона, дональд трамп
В мире, США, Аризона, Дональд Трамп
Трамп назначил главой "Голоса Америки"* Лейк, выступавшую против помощи ВСУ

Трамп назначил экс-ведущую Кари Лейк руководителем "Голоса Америки"

© AP Photo / Alex BrandonКари Лейк
Кари Лейк - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кари Лейк. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп объявил о назначении бывшей телеведущей Кари Лейк будущим руководителем правительственного СМИ - "Голос Америки"*.
"Я рад объявить, что Кари Лейк будет служить нашим следующим директором "Голоса Америки*", - говорится в публикации Трампа в социальной сети Truth Social.
Дональд Трампа и Си Цзиньпин после встречи в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию, сообщил CBS
Вчера, 02:15
По словам Трампа, Лейк предстоит тесно сотрудничать со следующим главой Агентства США по глобальным медиа, имя которого избранный президент пообещал вскоре объявить.
«
"Будет тесно сотрудничать с ним, чтобы гарантировать, что американские ценности свободы и независимости транслируются по всему миру честно и точно, в отличие от лжи, распространяемой фейковыми новостными СМИ", - добавил Трамп, к которым он ранее относил ведущие американские медиа типа CNN.
Лейк 55 лет, она ранее работала телевизионной ведущей в штате Аризона на канале KSAZ-TV. В 2021 году Лейк покинула телевидение и вступила в гонку за пост губернатора Аризоны, выиграв номинацию от Республиканской партии и получив поддержку Трампа, но проиграла. В 2023 году она объявила о намерении избраться в сенат США и также получила партийную номинацию, но вновь потерпела поражение. Кроме того, Лейк в 2023 году призывала перестать выделять деньги Зеленскому.
*СМИ, выполняющие функции иноагента
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
На Западе высмеяли дерзкий призыв Каллас к Трампу о России
11 декабря, 17:42
 
В миреСШААризонаДональд Трамп
 
 
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