https://ria.ru/20241212/leyk-1988742662.html

Трамп назначил главой "Голоса Америки"* Лейк, выступавшую против помощи ВСУ

Трамп назначил главой "Голоса Америки"* Лейк, выступавшую против помощи ВСУ - РИА Новости, 12.12.2024

Трамп назначил главой "Голоса Америки"* Лейк, выступавшую против помощи ВСУ

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп объявил о назначении бывшей телеведущей Кари Лейк будущим руководителем правительственного СМИ - "Голос... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T09:28

2024-12-12T09:28

2024-12-12T09:54

в мире

сша

аризона

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988741916_0:144:3071:1871_1920x0_80_0_0_10488f4bde5071819345cab283953463.jpg

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп объявил о назначении бывшей телеведущей Кари Лейк будущим руководителем правительственного СМИ - "Голос Америки"*. "Я рад объявить, что Кари Лейк будет служить нашим следующим директором "Голоса Америки*", - говорится в публикации Трампа в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, Лейк предстоит тесно сотрудничать со следующим главой Агентства США по глобальным медиа, имя которого избранный президент пообещал вскоре объявить. "Будет тесно сотрудничать с ним, чтобы гарантировать, что американские ценности свободы и независимости транслируются по всему миру честно и точно, в отличие от лжи, распространяемой фейковыми новостными СМИ", - добавил Трамп, к которым он ранее относил ведущие американские медиа типа CNN.Лейк 55 лет, она ранее работала телевизионной ведущей в штате Аризона на канале KSAZ-TV. В 2021 году Лейк покинула телевидение и вступила в гонку за пост губернатора Аризоны, выиграв номинацию от Республиканской партии и получив поддержку Трампа, но проиграла. В 2023 году она объявила о намерении избраться в сенат США и также получила партийную номинацию, но вновь потерпела поражение. Кроме того, Лейк в 2023 году призывала перестать выделять деньги Зеленскому.*СМИ, выполняющие функции иноагента

https://ria.ru/20241212/tramp-1988719699.html

https://ria.ru/20241211/kallas-1988651734.html

сша

аризона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, аризона, дональд трамп