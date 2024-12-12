https://ria.ru/20241212/kultura-1988719207.html

Совфед одобрил поправки в закон об объектах культурного наследия

Совфед одобрил поправки в закон об объектах культурного наследия - РИА Новости, 12.12.2024

Совфед одобрил поправки в закон об объектах культурного наследия

Сенаторы одобрили поправки в закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ", уточняющие полномочия федерального органа... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T02:04

2024-12-12T02:04

2024-12-12T02:04

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

совет федерации рф

культура

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ", уточняющие полномочия федерального органа охраны объектов культурного наследия. Документом уточняется порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы. В связи с этим законодательно закрепляется необходимость аттестации экспертов по проведению экспертизы, полномочие Министерства культуры РФ по определению порядка проведения такой аттестации, ее приостановления и лишения экспертов аттестации. Закон также определяет понятие и основные признаки государственной историко-культурной экспертизы. Она проводится на основании договора, заключенного с физическим лицом, аттестованным в соответствии с порядком аттестации экспертов, или с юридическим лицом, в трудовых отношениях с которым состоят не менее трех таких физических лиц. По мнению сенаторов, реализация закона будет способствовать как увеличению количества экспертов, так и повышению качества их работы.

https://ria.ru/20241210/mishustin-1988408889.html

https://realty.ria.ru/20241118/pravitelstvo-1984335407.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), совет федерации рф, культура