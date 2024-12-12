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Совфед одобрил поправки в закон об объектах культурного наследия - РИА Новости, 12.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:04 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/kultura-1988719207.html
Совфед одобрил поправки в закон об объектах культурного наследия
Совфед одобрил поправки в закон об объектах культурного наследия - РИА Новости, 12.12.2024
Совфед одобрил поправки в закон об объектах культурного наследия
Сенаторы одобрили поправки в закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ", уточняющие полномочия федерального органа... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T02:04
2024-12-12T02:04
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
совет федерации рф
культура
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ", уточняющие полномочия федерального органа охраны объектов культурного наследия. Документом уточняется порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы. В связи с этим законодательно закрепляется необходимость аттестации экспертов по проведению экспертизы, полномочие Министерства культуры РФ по определению порядка проведения такой аттестации, ее приостановления и лишения экспертов аттестации. Закон также определяет понятие и основные признаки государственной историко-культурной экспертизы. Она проводится на основании договора, заключенного с физическим лицом, аттестованным в соответствии с порядком аттестации экспертов, или с юридическим лицом, в трудовых отношениях с которым состоят не менее трех таких физических лиц. По мнению сенаторов, реализация закона будет способствовать как увеличению количества экспертов, так и повышению качества их работы.
https://ria.ru/20241210/mishustin-1988408889.html
https://realty.ria.ru/20241118/pravitelstvo-1984335407.html
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), совет федерации рф, культура
Культура, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Совет Федерации РФ, Культура
Совфед одобрил поправки в закон об объектах культурного наследия

Совфед уточнил порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ", уточняющие полномочия федерального органа охраны объектов культурного наследия.
Документом уточняется порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы. В связи с этим законодательно закрепляется необходимость аттестации экспертов по проведению экспертизы, полномочие Министерства культуры РФ по определению порядка проведения такой аттестации, ее приостановления и лишения экспертов аттестации.
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Закон также определяет понятие и основные признаки государственной историко-культурной экспертизы. Она проводится на основании договора, заключенного с физическим лицом, аттестованным в соответствии с порядком аттестации экспертов, или с юридическим лицом, в трудовых отношениях с которым состоят не менее трех таких физических лиц.
По мнению сенаторов, реализация закона будет способствовать как увеличению количества экспертов, так и повышению качества их работы.
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