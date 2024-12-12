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В Крыму обвинили Запад в лицемерии в оценке действий Израиля в Сирии - РИА Новости, 12.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
16:56 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/krym-1988864875.html
В Крыму обвинили Запад в лицемерии в оценке действий Израиля в Сирии
В Крыму обвинили Запад в лицемерии в оценке действий Израиля в Сирии - РИА Новости, 12.12.2024
В Крыму обвинили Запад в лицемерии в оценке действий Израиля в Сирии
Западные страны проявляют лицемерие в оценке действий Израиля на территории Сирии, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:56
2024-12-12T16:56
война в сирии
в мире
израиль
сирия
дамаск (город)
георгий мурадов
биньямин нетаньяху
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Западные страны проявляют лицемерие в оценке действий Израиля на территории Сирии, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. "Израиль очень приободрен этим событием, не замедлил вторгнуться и захватить целый ряд значимых территорий САР. Несмотря на то, что весь мир в резолюциях ООН, в различных публичных заявлениях глав государств, в том числе западных, говорит о том, мы за сохранение территориальной целостности Сирии. А в это время Израиль говорит, что нас не волнует этот вопрос, мы будем сами действовать, как считаем нужным, захватывать территории. И весь западный мир при этом молчит. И даже некоторые американские и европейские политики пытаются Израиль оправдывать – что он создает якобы инфраструктуру своей безопасности за пределами своих границ. А если Крым легитимно проголосовал и без всякой войны вошел в состав России – это мы не признаем. Это то же самое лицемерие. Что выгодно Западу – он действует, что невыгодно - он всегда будет отрицать ", - сказал Мурадов в пресс-центре РИА Новости Крым. Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила о передвижениях израильской армии на юге провинции Дамаск, ближе к границе с Ливаном. В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голанских высот. Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. В четверг арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявил РИА Новости, что армия Израиля не планирует продвигаться в направлении Дамаска после взятия под контроль буферной зоны на Голанских высотах на границе с Сирией. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
https://ria.ru/20241211/siriya-1988578943.html
https://ria.ru/20241212/siriya-1988768938.html
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израиль
сирия
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в мире, израиль, сирия, дамаск (город), георгий мурадов, биньямин нетаньяху, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Израиль, Сирия, Дамаск (город), Георгий Мурадов, Биньямин Нетаньяху, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Крыму обвинили Запад в лицемерии в оценке действий Израиля в Сирии

Постпред Крыма Мурадов: Запад лицемерит в оценке действий Израиля в Сирии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПостоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Западные страны проявляют лицемерие в оценке действий Израиля на территории Сирии, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.
"Израиль очень приободрен этим событием, не замедлил вторгнуться и захватить целый ряд значимых территорий САР. Несмотря на то, что весь мир в резолюциях ООН, в различных публичных заявлениях глав государств, в том числе западных, говорит о том, мы за сохранение территориальной целостности Сирии. А в это время Израиль говорит, что нас не волнует этот вопрос, мы будем сами действовать, как считаем нужным, захватывать территории. И весь западный мир при этом молчит. И даже некоторые американские и европейские политики пытаются Израиль оправдывать – что он создает якобы инфраструктуру своей безопасности за пределами своих границ. А если Крым легитимно проголосовал и без всякой войны вошел в состав России – это мы не признаем. Это то же самое лицемерие. Что выгодно Западу – он действует, что невыгодно - он всегда будет отрицать ", - сказал Мурадов в пресс-центре РИА Новости Крым.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Кремле отреагировали на действия Израиля в Сирии
11 декабря, 12:34
Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила о передвижениях израильской армии на юге провинции Дамаск, ближе к границе с Ливаном. В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голанских высот.
Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.
Израильские танки в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Израиль будет контролировать буферную зону в Сирии, заявил Нетаньяху
Вчера, 11:36
В четверг арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявил РИА Новости, что армия Израиля не планирует продвигаться в направлении Дамаска после взятия под контроль буферной зоны на Голанских высотах на границе с Сирией.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Нетаньяху одобрил удары Израиля по военным объектам Сирии
10 декабря, 20:38
 
Война в СирииВ миреИзраильСирияДамаск (город)Георгий МурадовБиньямин НетаньяхуООНОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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