СК назвал причину конфликта с избиением школьницы на пляже в Крыму
СК: причиной избиения школьницы на пляже в Крыму стала ссора из-за юноши
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Все участники конфликта с избиением школьницы на пляже в городе Щелкино в восточном Крыму установлены, девочки поссорились из-за юноши, сообщает крымское управление СК РФ.
Ранее следователи начали проверку после видео, на котором школьники избивают сверстницу на пляже, сопровождая издевательства видеосъемкой. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы подростками.
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"Следователи установили всех несовершеннолетних участников конфликта на пляже в городе Щелкино... В ходе конфликта, возникшего из-за юноши, три девочки в возрасте 13 лет причинили телесные повреждения 15-летней знакомой. Одна из школьниц, наносивших побои, состоит на учете в органах профилактики", - говорится в сообщении.
Тяжесть причиненных девочке травм установит судебно-медицинская экспертиза.
"Следователями в присутствии законных представителей опрошены потерпевшая, три ее знакомые, наносившие телесные повреждения, родители несовершеннолетних, свидетели из числа школьников", - добавили в ведомстве.
При этом в рамках уголовного дела будут изучены иные аналогичные видеозаписи, появившиеся в соцсетях после огласки этого конфликта. "Всем им, а также работе сотрудников органов профилактики будет дана тщательная правовая оценка", - заверили в управлении.
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