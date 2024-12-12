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СК назвал причину конфликта с избиением школьницы на пляже в Крыму - РИА Новости, 12.12.2024
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14:58 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/krym-1988832541.html
СК назвал причину конфликта с избиением школьницы на пляже в Крыму
СК назвал причину конфликта с избиением школьницы на пляже в Крыму - РИА Новости, 12.12.2024
СК назвал причину конфликта с избиением школьницы на пляже в Крыму
Все участники конфликта с избиением школьницы на пляже в городе Щелкино в восточном Крыму установлены, девочки поссорились из-за юноши, сообщает крымское... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:58
2024-12-12T14:58
происшествия
щелкино
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Все участники конфликта с избиением школьницы на пляже в городе Щелкино в восточном Крыму установлены, девочки поссорились из-за юноши, сообщает крымское управление СК РФ. Ранее следователи начали проверку после видео, на котором школьники избивают сверстницу на пляже, сопровождая издевательства видеосъемкой. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы подростками. "Следователи установили всех несовершеннолетних участников конфликта на пляже в городе Щелкино... В ходе конфликта, возникшего из-за юноши, три девочки в возрасте 13 лет причинили телесные повреждения 15-летней знакомой. Одна из школьниц, наносивших побои, состоит на учете в органах профилактики", - говорится в сообщении. Тяжесть причиненных девочке травм установит судебно-медицинская экспертиза. "Следователями в присутствии законных представителей опрошены потерпевшая, три ее знакомые, наносившие телесные повреждения, родители несовершеннолетних, свидетели из числа школьников", - добавили в ведомстве. При этом в рамках уголовного дела будут изучены иные аналогичные видеозаписи, появившиеся в соцсетях после огласки этого конфликта. "Всем им, а также работе сотрудников органов профилактики будет дана тщательная правовая оценка", - заверили в управлении.
https://ria.ru/20241202/shkolnitsa-1986923545.html
https://ria.ru/20241030/izbienie-1980951481.html
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происшествия, щелкино, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Щелкино, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал причину конфликта с избиением школьницы на пляже в Крыму

СК: причиной избиения школьницы на пляже в Крыму стала ссора из-за юноши

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Все участники конфликта с избиением школьницы на пляже в городе Щелкино в восточном Крыму установлены, девочки поссорились из-за юноши, сообщает крымское управление СК РФ.
Ранее следователи начали проверку после видео, на котором школьники избивают сверстницу на пляже, сопровождая издевательства видеосъемкой. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы подростками.
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"Следователи установили всех несовершеннолетних участников конфликта на пляже в городе Щелкино... В ходе конфликта, возникшего из-за юноши, три девочки в возрасте 13 лет причинили телесные повреждения 15-летней знакомой. Одна из школьниц, наносивших побои, состоит на учете в органах профилактики", - говорится в сообщении.
Тяжесть причиненных девочке травм установит судебно-медицинская экспертиза.
"Следователями в присутствии законных представителей опрошены потерпевшая, три ее знакомые, наносившие телесные повреждения, родители несовершеннолетних, свидетели из числа школьников", - добавили в ведомстве.
При этом в рамках уголовного дела будут изучены иные аналогичные видеозаписи, появившиеся в соцсетях после огласки этого конфликта. "Всем им, а также работе сотрудников органов профилактики будет дана тщательная правовая оценка", - заверили в управлении.
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ПроисшествияЩелкиноРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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