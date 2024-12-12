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У Кремля загорелась машина - РИА Новости, 12.12.2024
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18:53 12.12.2024 (обновлено: 18:59 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/kreml-1988894130.html
У Кремля загорелась машина
У Кремля загорелась машина - РИА Новости, 12.12.2024
У Кремля загорелась машина
Машина загорелась возле остановки общественного транспорта недалеко от Кремля, предположительно, после столкновения с автобусом, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:53
2024-12-12T18:59
происшествия
авто
российская государственная библиотека
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Машина загорелась возле остановки общественного транспорта недалеко от Кремля, предположительно, после столкновения с автобусом, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Авария произошла рядом с остановкой у Российской государственной библиотеки. Как рассказывают очевидцы, легковой автомобиль въехал в автобус. На месте работают экстренные службы, в том числе пожарные. Спереди машины валит густой дым, но возникшее пламя пожарные оперативно потушили. Рядом с местом аварии начинает образовываться пробка.
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РИА Новости
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60
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Горящий автомобиль возле остановки общественного транспорта недалеко от Кремля
Машина загорелась недалеко от Кремля, предположительно, после столкновения с автобусом, передает корреспондент РИА Новости. На месте работают экстренные службы. Возникшее пламя пожарные уже потушили.
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происшествия, авто, российская государственная библиотека
Происшествия, Авто, Российская государственная библиотека
У Кремля загорелась машина

У Кремля загорелась машина, предположительно, после аварии с автобусом

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Машина загорелась возле остановки общественного транспорта недалеко от Кремля, предположительно, после столкновения с автобусом, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Авария произошла рядом с остановкой у Российской государственной библиотеки. Как рассказывают очевидцы, легковой автомобиль въехал в автобус.
На месте работают экстренные службы, в том числе пожарные. Спереди машины валит густой дым, но возникшее пламя пожарные оперативно потушили.
Рядом с местом аварии начинает образовываться пробка.
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ПроисшествияАвтоРоссийская государственная библиотека
 
 
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