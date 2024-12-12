https://ria.ru/20241212/kreml-1988894130.html

У Кремля загорелась машина

У Кремля загорелась машина - РИА Новости, 12.12.2024

У Кремля загорелась машина

Машина загорелась возле остановки общественного транспорта недалеко от Кремля, предположительно, после столкновения с автобусом, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:53

2024-12-12T18:53

2024-12-12T18:59

происшествия

авто

российская государственная библиотека

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Машина загорелась возле остановки общественного транспорта недалеко от Кремля, предположительно, после столкновения с автобусом, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Авария произошла рядом с остановкой у Российской государственной библиотеки. Как рассказывают очевидцы, легковой автомобиль въехал в автобус. На месте работают экстренные службы, в том числе пожарные. Спереди машины валит густой дым, но возникшее пламя пожарные оперативно потушили. Рядом с местом аварии начинает образовываться пробка.

https://ria.ru/20240527/pozhar-1948572386.html

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Горящий автомобиль возле остановки общественного транспорта недалеко от Кремля Машина загорелась недалеко от Кремля, предположительно, после столкновения с автобусом, передает корреспондент РИА Новости. На месте работают экстренные службы. Возникшее пламя пожарные уже потушили. 2024-12-12T18:53 true PT0M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, российская государственная библиотека