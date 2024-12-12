https://ria.ru/20241212/kreml-1988894130.html
У Кремля загорелась машина
У Кремля загорелась машина - РИА Новости, 12.12.2024
У Кремля загорелась машина
Машина загорелась возле остановки общественного транспорта недалеко от Кремля, предположительно, после столкновения с автобусом, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:53
2024-12-12T18:53
2024-12-12T18:59
происшествия
авто
российская государственная библиотека
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Машина загорелась возле остановки общественного транспорта недалеко от Кремля, предположительно, после столкновения с автобусом, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Авария произошла рядом с остановкой у Российской государственной библиотеки. Как рассказывают очевидцы, легковой автомобиль въехал в автобус. На месте работают экстренные службы, в том числе пожарные. Спереди машины валит густой дым, но возникшее пламя пожарные оперативно потушили. Рядом с местом аварии начинает образовываться пробка.
https://ria.ru/20240527/pozhar-1948572386.html
РИА Новости
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РИА Новости
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Горящий автомобиль возле остановки общественного транспорта недалеко от Кремля
Машина загорелась недалеко от Кремля, предположительно, после столкновения с автобусом, передает корреспондент РИА Новости. На месте работают экстренные службы. Возникшее пламя пожарные уже потушили.
2024-12-12T18:53
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, российская государственная библиотека
Происшествия, Авто, Российская государственная библиотека
У Кремля загорелась машина
У Кремля загорелась машина, предположительно, после аварии с автобусом