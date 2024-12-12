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Котюков: пройдено более километра тоннелей красноярского метро - РИА Новости, 12.12.2024
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17:19 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/kotyukov-1988870566.html
Котюков: пройдено более километра тоннелей красноярского метро
Котюков: пройдено более километра тоннелей красноярского метро - РИА Новости, 12.12.2024
Котюков: пройдено более километра тоннелей красноярского метро
Тоннелепроходческие комплексы, строящие метро в Красноярске, прошли более километра, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:19
2024-12-12T17:19
красноярск
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михаил котюков
владимир путин
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КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. Тоннелепроходческие комплексы, строящие метро в Красноярске, прошли более километра, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, об этом губернатор края Михаил Котюков сообщил во время "Прямой линии" с жителями региона. "Сегодня красноярцы видят, что работы на всех практически объектах первого этапа возведения линии идут. Тоннелепроходческие комплексы в районе улицы Шахтеров прошли уже более километра. Строительство в районе Железнодорожного вокзала – это, пожалуй, один из самых сложных этапов. Поскольку требуется увязать и существующую ж/д-инфраструктуру, и обеспечить правильное решение для прохождения линии под путями. Но мы точно понимаем, что станция метро должна быть связана с вокзалом. Возможность пересадки будет обеспечена", – сказал Котюков. Он отметил, что дальнейшее развитие транспортно-пересадочных узлов на улицах Высотная и Шахтеров продумывается. Готовится проект перспективного развития линии. "Мы понимаем, что метро полностью не решит проблему транспортного обеспечения левобережья Красноярска, поэтому уже сейчас с проектировщиками готовим решения по развитию этой линии. Для этого в 2025 году приступим к расчетам и разработке необходимых обоснований", – сказал губернатор. Строительство метро в столице региона к концу 2026 году вошло в перечень поручений президента РФ Владимира Путина, который глава государства подписал по итогам августовского совещания по социально-экономическому развитию региона. Вопрос реализации проекта находится на контроле кабмина РФ. Тоннели проходят два тоннелепроходческих комплекса - "Екатерина" и "Соломея". Первый этап линии метротрамвая города Красноярска протяженностью 11 километров будет включать одну наземную и пять подземных станций – от улицы Высотной до улицы Шахтёров.
https://ria.ru/20241212/sanatoriy-1988867318.html
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красноярск, россия, михаил котюков, владимир путин, красноярский край
Красноярск, Россия, Михаил Котюков, Владимир Путин, Красноярский край
Котюков: пройдено более километра тоннелей красноярского метро

Губернатор Михаил Котюков: пройдено более километра тоннелей красноярского метро

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Красноярского края Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. Тоннелепроходческие комплексы, строящие метро в Красноярске, прошли более километра, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, об этом губернатор края Михаил Котюков сообщил во время "Прямой линии" с жителями региона.
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"Сегодня красноярцы видят, что работы на всех практически объектах первого этапа возведения линии идут. Тоннелепроходческие комплексы в районе улицы Шахтеров прошли уже более километра. Строительство в районе Железнодорожного вокзала – это, пожалуй, один из самых сложных этапов. Поскольку требуется увязать и существующую ж/д-инфраструктуру, и обеспечить правильное решение для прохождения линии под путями. Но мы точно понимаем, что станция метро должна быть связана с вокзалом. Возможность пересадки будет обеспечена", – сказал Котюков.
Он отметил, что дальнейшее развитие транспортно-пересадочных узлов на улицах Высотная и Шахтеров продумывается. Готовится проект перспективного развития линии.
"Мы понимаем, что метро полностью не решит проблему транспортного обеспечения левобережья Красноярска, поэтому уже сейчас с проектировщиками готовим решения по развитию этой линии. Для этого в 2025 году приступим к расчетам и разработке необходимых обоснований", – сказал губернатор.
Строительство метро в столице региона к концу 2026 году вошло в перечень поручений президента РФ Владимира Путина, который глава государства подписал по итогам августовского совещания по социально-экономическому развитию региона. Вопрос реализации проекта находится на контроле кабмина РФ.
Тоннели проходят два тоннелепроходческих комплекса - "Екатерина" и "Соломея". Первый этап линии метротрамвая города Красноярска протяженностью 11 километров будет включать одну наземную и пять подземных станций – от улицы Высотной до улицы Шахтёров.
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