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ЦИК прокомментировала слова президента Южной Кореи о захватах избиркомов - РИА Новости, 12.12.2024
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17:02 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/koreya-1988866713.html
ЦИК прокомментировала слова президента Южной Кореи о захватах избиркомов
ЦИК прокомментировала слова президента Южной Кореи о захватах избиркомов - РИА Новости, 12.12.2024
ЦИК прокомментировала слова президента Южной Кореи о захватах избиркомов
Разъяснения, данные президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем относительно причин, побудивших его отдать приказ захватить здания избиркомов во время военного... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:02
2024-12-12T17:02
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технологии
южная корея
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обстановка в южной корее
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СЕУЛ, 12 дек - РИА Новости. Разъяснения, данные президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем относительно причин, побудивших его отдать приказ захватить здания избиркомов во время военного положения, лишь подтвердили незаконность его действий, заявила Центральная избирательная комиссия страны. "Нынешнее обращение президента очевидным образом подтвердило, что внезапное занятие зданий избирательной комиссии и попытка захвата компьютерных серверов со стороны войск командования военным положением, которые не имели на то юридических оснований, были антиконституционными и незаконным действиями", - говорится в заявлении ЦИК. Ранее в четверг Юн Сок Ёль в своем публичном обращении заявил, что во второй половине прошлого года против центризбиркома и других государственных органов осуществлялись "хакерские атаки Северной Кореи", которые были обнаружены Национальной разведывательной службой (НРС), и она впоследствии решила провести проверки на предмет утечки информации и безопасности компьютерных систем. По словам президента, все затронутые организации согласились на это при условии собственного надзора, в то время как избирком изначально отказал, допустив частичную проверку только после начала расследований о коррупции в ЦИК при найме сотрудников на работу. Юн Сок Ёль также заявил, что проверка НРС якобы показала "фактическое отсутствие система защиты доступа", в результате чего данные могли быть легко сфальсифицированы. Президент сообщил, что в преддверии парламентских выборов, проводившихся в апреле этого года, потребовал устранить проблемы, но "неизвестно, были ли произведены должные улучшения". Это, по его словам, и послужило причиной, по которой он во время военного положения отдал приказ министру обороны "проверить электронно-вычислительную систему избиркома". В ЦИК назвали эти утверждения президента преувеличенными или далекими от истины. Согласно заявлению ведомства, с июля по сентябрь прошлого года ЦИК, НРС и Корейский институт развития Интернета действительно проводили совместный аудит систем информационной безопасности. Для этого разведке были предоставлены в распоряжение необходимые сведения и ресурсы, и в ходе тестирования собственная система ЦИК по обнаружению и пресечению незаконного проникновения не была задействована. В результате проверок был выявлен ряд уязвимостей, но "следов проникновения в систему управления выборами из-за взлома со стороны Северной Кореи обнаружено не было". Избирком завершил мероприятия по устранению большинства выявленных проблем еще до проведения парламентских выборов и полагает, что, даже если предположить возможность взлома, то для того, чтобы это повлияло на результаты выборов, это потребовало бы "систематического участия множества пособников внутри организации, которые предоставляли бы хакерам информацию о системе, вывели из строя системы безопасности и контроля со стороны комиссии и, оставшись незамеченными для множества людей, подменили бы реальные бюллетени, подогнав их под сфальсифицированные значения". В ЦИК назвали такой сценарий нереальным, напомнив, что многочисленные утверждения о сфальсифицированности выборов впоследствии не находили подтверждения в ходе судебных разбирательств. В Избиркоме отметили, что попытки посеять сомнения относительно честности выборов сродни отрицанию президентом своего собственного статуса, поскольку он сам был избран благодаря нынешней избирательной системе. В ведомстве также заявили, что президент своими действия во время военного положения поставил под угрозу демократию, в связи с чем ЦИК призывает власти установить все обстоятельства произошедшего и принять необходимые юридические меры. По данным агентства Рёнхап, в ходе событий 3-4 декабря в штаб-квартиру избирательной комиссии в пригороде Сеула Квачхоне, а также ее здание на юге столицы и институт повышения квалификации в городе Сувон было направлено порядка 300 военных, задействованных в обеспечении решений командования военным положением. Во вторник глава разведывательного командования южнокорейских вооруженных сил Мун Сан Хо в ходе экстренного заседания парламентского комитета по обороне сообщил, что утром 3 декабря экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён приказал ему сформировать группу из 10 старших офицеров, направить их в район, где находится ЦИК, и обеспечить их готовность к "осуществлению задач в ночное время на этой неделе". Позже поступило указание быть готовым проводить операцию в тот же день, и сформированной группе было приказано собраться у правительственного комплекса в Квачхоне. После введения военного положения военные разведчики получили приказ пробраться в здание избиркома, найти расположение вычислительного центра и "передать осуществление задачи другой команде, когда она появится". При этом, согласно свидетельствам руководителя первого управления военной контрразведки Чон Сон У, глава командования Ё Ин Хён устно приказал ему осуществить копирование серверов избиркома и затем вынести их целиком из здания ЦИК. Чон Сон У также подтвердил депутатам, что сомневался в законности этих действий и уточнял у юридического персонала командования, могут ли их действия впоследствии быть расценены в суде как попытка уничтожить доказательства. Юристы подтвердили его опасения, и по результатам консультаций было решено вынос серверов не осуществлять.
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в мире, технологии, южная корея, сеул, сувон, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Технологии, Южная Корея, Сеул, Сувон, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
ЦИК прокомментировала слова президента Южной Кореи о захватах избиркомов

ЦИК Южной Кореи назвала приказ президента захватить здания избиркомов незаконным

© AP Photo / Chung Sung-JunЮн Сок Ёль
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 12 дек - РИА Новости. Разъяснения, данные президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем относительно причин, побудивших его отдать приказ захватить здания избиркомов во время военного положения, лишь подтвердили незаконность его действий, заявила Центральная избирательная комиссия страны.
"Нынешнее обращение президента очевидным образом подтвердило, что внезапное занятие зданий избирательной комиссии и попытка захвата компьютерных серверов со стороны войск командования военным положением, которые не имели на то юридических оснований, были антиконституционными и незаконным действиями", - говорится в заявлении ЦИК.
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Ранее в четверг Юн Сок Ёль в своем публичном обращении заявил, что во второй половине прошлого года против центризбиркома и других государственных органов осуществлялись "хакерские атаки Северной Кореи", которые были обнаружены Национальной разведывательной службой (НРС), и она впоследствии решила провести проверки на предмет утечки информации и безопасности компьютерных систем. По словам президента, все затронутые организации согласились на это при условии собственного надзора, в то время как избирком изначально отказал, допустив частичную проверку только после начала расследований о коррупции в ЦИК при найме сотрудников на работу.
Юн Сок Ёль также заявил, что проверка НРС якобы показала "фактическое отсутствие система защиты доступа", в результате чего данные могли быть легко сфальсифицированы. Президент сообщил, что в преддверии парламентских выборов, проводившихся в апреле этого года, потребовал устранить проблемы, но "неизвестно, были ли произведены должные улучшения". Это, по его словам, и послужило причиной, по которой он во время военного положения отдал приказ министру обороны "проверить электронно-вычислительную систему избиркома".
В ЦИК назвали эти утверждения президента преувеличенными или далекими от истины. Согласно заявлению ведомства, с июля по сентябрь прошлого года ЦИК, НРС и Корейский институт развития Интернета действительно проводили совместный аудит систем информационной безопасности. Для этого разведке были предоставлены в распоряжение необходимые сведения и ресурсы, и в ходе тестирования собственная система ЦИК по обнаружению и пресечению незаконного проникновения не была задействована.
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В результате проверок был выявлен ряд уязвимостей, но "следов проникновения в систему управления выборами из-за взлома со стороны Северной Кореи обнаружено не было". Избирком завершил мероприятия по устранению большинства выявленных проблем еще до проведения парламентских выборов и полагает, что, даже если предположить возможность взлома, то для того, чтобы это повлияло на результаты выборов, это потребовало бы "систематического участия множества пособников внутри организации, которые предоставляли бы хакерам информацию о системе, вывели из строя системы безопасности и контроля со стороны комиссии и, оставшись незамеченными для множества людей, подменили бы реальные бюллетени, подогнав их под сфальсифицированные значения".
В ЦИК назвали такой сценарий нереальным, напомнив, что многочисленные утверждения о сфальсифицированности выборов впоследствии не находили подтверждения в ходе судебных разбирательств. В Избиркоме отметили, что попытки посеять сомнения относительно честности выборов сродни отрицанию президентом своего собственного статуса, поскольку он сам был избран благодаря нынешней избирательной системе. В ведомстве также заявили, что президент своими действия во время военного положения поставил под угрозу демократию, в связи с чем ЦИК призывает власти установить все обстоятельства произошедшего и принять необходимые юридические меры.
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11 декабря, 06:13
По данным агентства Рёнхап, в ходе событий 3-4 декабря в штаб-квартиру избирательной комиссии в пригороде Сеула Квачхоне, а также ее здание на юге столицы и институт повышения квалификации в городе Сувон было направлено порядка 300 военных, задействованных в обеспечении решений командования военным положением.
Во вторник глава разведывательного командования южнокорейских вооруженных сил Мун Сан Хо в ходе экстренного заседания парламентского комитета по обороне сообщил, что утром 3 декабря экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён приказал ему сформировать группу из 10 старших офицеров, направить их в район, где находится ЦИК, и обеспечить их готовность к "осуществлению задач в ночное время на этой неделе". Позже поступило указание быть готовым проводить операцию в тот же день, и сформированной группе было приказано собраться у правительственного комплекса в Квачхоне. После введения военного положения военные разведчики получили приказ пробраться в здание избиркома, найти расположение вычислительного центра и "передать осуществление задачи другой команде, когда она появится".
При этом, согласно свидетельствам руководителя первого управления военной контрразведки Чон Сон У, глава командования Ё Ин Хён устно приказал ему осуществить копирование серверов избиркома и затем вынести их целиком из здания ЦИК. Чон Сон У также подтвердил депутатам, что сомневался в законности этих действий и уточнял у юридического персонала командования, могут ли их действия впоследствии быть расценены в суде как попытка уничтожить доказательства. Юристы подтвердили его опасения, и по результатам консультаций было решено вынос серверов не осуществлять.
Военный автомобили у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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