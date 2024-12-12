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Китайские военные раскритиковали американскую систему ПРО на Гуаме - РИА Новости, 12.12.2024
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07:01 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/kitaj-1988730865.html
Китайские военные раскритиковали американскую систему ПРО на Гуаме
Китайские военные раскритиковали американскую систему ПРО на Гуаме - РИА Новости, 12.12.2024
Китайские военные раскритиковали американскую систему ПРО на Гуаме
Возможности американской системы противоракетной обороны Aegis, ранее испытанной у побережья острова Гуам, в условиях реальной ракетной атаки будут ограничены,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T07:01
2024-12-12T07:01
гуам
китай
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ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Возможности американской системы противоракетной обороны Aegis, ранее испытанной у побережья острова Гуам, в условиях реальной ракетной атаки будут ограничены, считают военные эксперты из КНР, слова которых приводит китайская газета Global Times. Ранее в Пентагоне заявили, что США во вторник провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Как отмечается, для перехвата была использована американская система противоракетной обороны Aegis, интегрированная с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска. По словам военного эксперта Сун Чжунпина, которые приводит газета, причина, по которой США развертывают и испытывают системы противоракетной обороны на Гуаме, заключается в том, что они используют этот остров в качестве военной базы для проецирования своих сил вблизи Китая и хотят защитить свои военные активы. Однако, отмечает эксперт, на фоне появления передовых ракет у России и Китая возможности американской системы будут ограничены. "На фоне развертывания Россией гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник" и ввода Китаем в эксплуатацию баллистической ракеты средней дальности DF-26 у американской системы ПРО мало шансов полностью перехватить эти современные ракеты", - сказал Сун Чжунпин. Военный эксперт Чжан Сюэфэн отметил, что в случае масштабной атаки со сплошным поражением система противоракетной обороны не сможет перехватить все цели. "Более совершенные баллистические ракеты могут маневрировать в полете и могут выпускать ложные цели, что еще больше снизит вероятность перехвата", - сказал он. Эксперт добавил, что закупки ракеты Standard Missile-3 Block IIA, использовавшейся при перехвате по время испытания, ограничены из-за ее высокой стоимости, что делает ее "непрактичной для перехвата масштабных атак". "США, возможно, посчитали необходимым срочно послать сигнал внешнему миру, показав, что их система ПРО на Гуаме постепенно развивается, и, вероятно, именно поэтому было проведено испытание перехвата", - добавил Чжан Сюэфэн. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20240621/guam-1954416739.html
https://ria.ru/20241212/siriya-1988719368.html
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гуам, китай, россия, владимир путин, министерство обороны сша
Гуам, Китай, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны США
Китайские военные раскритиковали американскую систему ПРО на Гуаме

Global Times: возможности американской системы ПРО Aegis ограничены

© Flickr / US Air ForceАмериканские бомбардировщики на острове Гуам
Американские бомбардировщики на острове Гуам - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Flickr / US Air Force
Американские бомбардировщики на острове Гуам . Архивное фото
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ПЕКИН, 12 дек - РИА Новости. Возможности американской системы противоракетной обороны Aegis, ранее испытанной у побережья острова Гуам, в условиях реальной ракетной атаки будут ограничены, считают военные эксперты из КНР, слова которых приводит китайская газета Global Times.
Ранее в Пентагоне заявили, что США во вторник провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Как отмечается, для перехвата была использована американская система противоракетной обороны Aegis, интегрированная с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска.
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По словам военного эксперта Сун Чжунпина, которые приводит газета, причина, по которой США развертывают и испытывают системы противоракетной обороны на Гуаме, заключается в том, что они используют этот остров в качестве военной базы для проецирования своих сил вблизи Китая и хотят защитить свои военные активы. Однако, отмечает эксперт, на фоне появления передовых ракет у России и Китая возможности американской системы будут ограничены.
"На фоне развертывания Россией гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник" и ввода Китаем в эксплуатацию баллистической ракеты средней дальности DF-26 у американской системы ПРО мало шансов полностью перехватить эти современные ракеты", - сказал Сун Чжунпин.
Военный эксперт Чжан Сюэфэн отметил, что в случае масштабной атаки со сплошным поражением система противоракетной обороны не сможет перехватить все цели.
"Более совершенные баллистические ракеты могут маневрировать в полете и могут выпускать ложные цели, что еще больше снизит вероятность перехвата", - сказал он.
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Эксперт добавил, что закупки ракеты Standard Missile-3 Block IIA, использовавшейся при перехвате по время испытания, ограничены из-за ее высокой стоимости, что делает ее "непрактичной для перехвата масштабных атак".
"США, возможно, посчитали необходимым срочно послать сигнал внешнему миру, показав, что их система ПРО на Гуаме постепенно развивается, и, вероятно, именно поэтому было проведено испытание перехвата", - добавил Чжан Сюэфэн.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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