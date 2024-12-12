https://ria.ru/20241212/khamas-1988728709.html

WSJ: ХАМАС может позволить силам Израиля временно оставаться в Газе

WSJ: ХАМАС может позволить силам Израиля временно оставаться в Газе - РИА Новости, 12.12.2024

WSJ: ХАМАС может позволить силам Израиля временно оставаться в Газе

Палестинское движение ХАМАС впервые заявило, что может согласиться на сделку, которая позволит силам Израиля временно оставаться в Газе после окончания боевых... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T06:12

2024-12-12T06:12

2024-12-12T07:26

в мире

израиль

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джейк салливан

египет

рафах (провинция)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС впервые заявило, что может согласиться на сделку, которая позволит силам Израиля временно оставаться в Газе после окончания боевых действий, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на посредников.Согласно источникам издания, речь идет об израильских войсках в Филадельфийском коридоре между Египтом и сектором Газа и коридоре Нецарим, делящем сектор Газа пополам. Движение также согласилось, что не будет присутствовать на палестинской стороне КПП Рафах между Египтом и сектором Газа."Группировка впервые заявила посредникам, что согласится на сделку, которая позволит израильским силам временно оставаться в Газе, когда прекратятся боевые действия", - сообщает газета.Отмечается, что движение также передало список заложников, в том числе граждан США, которых освободит в случае заключения соглашения о прекращении огня.Как пишет издание, в рамках нынешнего предложения Израиль и ХАМАС рассматривают 60-дневный период прекращения огня, в ходе которого будут освобождены до 30 заложников в секторе Газа. Взамен Израиль выпустит ряд палестинских заключенных и позволит увеличить поток гуманитарной помощи в анклав.По словам посредников, советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан на этой неделе отправится в Израиль, Египет и Катар, чтобы добиться заключения соглашения.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,8 тысячи палестинцев, пострадали свыше 106 тысяч.

https://ria.ru/20241211/izrail-1988693768.html

https://ria.ru/20241209/siriya-1988216587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, джейк салливан, египет, рафах (провинция), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024