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В Абхазии восстановили работу ИнгурГЭС - РИА Новости, 12.12.2024
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12:22 12.12.2024 (обновлено: 12:35 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/ingurges-1988783058.html
В Абхазии восстановили работу ИнгурГЭС
В Абхазии восстановили работу ИнгурГЭС - РИА Новости, 12.12.2024
В Абхазии восстановили работу ИнгурГЭС
Работа Ингурской ГЭС в Абхазии восстановлена после аварийного отключения, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе компании "Черноморэнерго". РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:22
2024-12-12T12:35
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СУХУМ, 12 дек - РИА Новости. Работа Ингурской ГЭС в Абхазии восстановлена после аварийного отключения, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе компании "Черноморэнерго"."Работа ИнгурГЭС в Абхазии восстановлена после аварийного отключения из-за падения уровня воды в водохранилище станции. Когда уровень воды немного поднялся, она автоматически включилась - рассказали РИА Новости в пресс-службе энергокомпании.На данный момент притока на ИнгурГЭС хватает, чтобы обеспечивать Абхазию электричеством по 2 часа 48 минут в сутки, сообщают в "Черноморэнерго". "Станция работает на притоке. В это время он небольшой, его хватает для обеспечения республики электричеством только на 2 часа 48 минут в сутки. Ночью, с 21 часа до 7 утра, мы получаем электричество из РФ по перетоку", - рассказали РИА Новости в компании.Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.
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Абхазия, В мире, Россия
В Абхазии восстановили работу ИнгурГЭС

В Абхазии восстановили работу ИнгурГЭС после аварийного отключения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии
Флаги Абхазии - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 12 дек - РИА Новости. Работа Ингурской ГЭС в Абхазии восстановлена после аварийного отключения, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе компании "Черноморэнерго".
"Работа ИнгурГЭС в Абхазии восстановлена после аварийного отключения из-за падения уровня воды в водохранилище станции. Когда уровень воды немного поднялся, она автоматически включилась - рассказали РИА Новости в пресс-службе энергокомпании.
На данный момент притока на ИнгурГЭС хватает, чтобы обеспечивать Абхазию электричеством по 2 часа 48 минут в сутки, сообщают в "Черноморэнерго". "Станция работает на притоке. В это время он небольшой, его хватает для обеспечения республики электричеством только на 2 часа 48 минут в сутки. Ночью, с 21 часа до 7 утра, мы получаем электричество из РФ по перетоку", - рассказали РИА Новости в компании.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.
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