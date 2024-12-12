https://ria.ru/20241212/gosduma-1988850950.html

Госдума отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней

Госдума отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней - РИА Новости, 12.12.2024

Госдума отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагается включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:04

2024-12-12T16:04

2024-12-12T20:42

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагается включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней. Законопроектом предлагается включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней, одновременно исключив из новогодних каникул 8 января, при этом общее число нерабочих праздничных дней сохраняется прежним. По мнению авторов проекта, многолетняя практика показывает, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме, многие работники в этот день берут отгулы, оформляют отпуска, для того чтобы подготовиться к Новому году вместе с родными и близкими. О необходимости и важности отнесения 31 декабря к нерабочим праздничным дням свидетельствуют обращения граждан и организаций, а также многочисленные законопроекты по данному вопросу, внесенные в разные периоды в Госдуму.

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общество, госдума рф, россия