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Госдума отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней - РИА Новости, 12.12.2024
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16:04 12.12.2024 (обновлено: 20:42 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/gosduma-1988850950.html
Госдума отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней
Госдума отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней - РИА Новости, 12.12.2024
Госдума отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагается включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:04
2024-12-12T20:42
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагается включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней. Законопроектом предлагается включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней, одновременно исключив из новогодних каникул 8 января, при этом общее число нерабочих праздничных дней сохраняется прежним. По мнению авторов проекта, многолетняя практика показывает, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме, многие работники в этот день берут отгулы, оформляют отпуска, для того чтобы подготовиться к Новому году вместе с родными и близкими. О необходимости и важности отнесения 31 декабря к нерабочим праздничным дням свидетельствуют обращения граждан и организаций, а также многочисленные законопроекты по данному вопросу, внесенные в разные периоды в Госдуму.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Госдума отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней

Госдума отклонила проект о нерабочем 31 декабря

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагается включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней.
Законопроектом предлагается включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней, одновременно исключив из новогодних каникул 8 января, при этом общее число нерабочих праздничных дней сохраняется прежним.
По мнению авторов проекта, многолетняя практика показывает, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме, многие работники в этот день берут отгулы, оформляют отпуска, для того чтобы подготовиться к Новому году вместе с родными и близкими. О необходимости и важности отнесения 31 декабря к нерабочим праздничным дням свидетельствуют обращения граждан и организаций, а также многочисленные законопроекты по данному вопросу, внесенные в разные периоды в Госдуму.
Календарь праздничных дней в 2025 годуКалендарь праздничных дней в 2025 году
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