https://ria.ru/20241212/gorlovka-1988922457.html
ВСУ повредили административное здание в в центре Горловки
ВСУ повредили административное здание в в центре Горловки - РИА Новости, 12.12.2024
ВСУ повредили административное здание в в центре Горловки
Административное здание получило повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T21:49
2024-12-12T21:49
2024-12-12T21:49
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Административное здание получило повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 12 декабря по состоянию на 21.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): административное здание по ул. Академика Павлова", - говорится в сообщении ведомства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 16.20 мск выпустили по центру Горловки два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ повредили административное здание в в центре Горловки
При обстреле ВСУ центра Горловки получило повреждения административное здание