https://ria.ru/20241212/gmail-1988751995.html

В Минцифры ответили на вопрос об отключении аккаунтов Gmail от "Госуслуг"

В Минцифры ответили на вопрос об отключении аккаунтов Gmail от "Госуслуг" - РИА Новости, 12.12.2024

В Минцифры ответили на вопрос об отключении аккаунтов Gmail от "Госуслуг"

Минцифры России пока не планирует отключать от "Госуслуг" аккаунты россиян, привязанные к почтовому ящику на @gmail.com, заявил РИА Новости глава министерства... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T10:16

2024-12-12T10:16

2024-12-12T10:16

общество

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максут шадаев

антон немкин (депутат)

google

госдума рф

новый год

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минцифры России пока не планирует отключать от "Госуслуг" аккаунты россиян, привязанные к почтовому ящику на @gmail.com, заявил РИА Новости глава министерства Максут Шадаев. В конце октября портал "Госуслуги" начал просить пользователей сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой. Позже член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин посоветовал отключить все важные аккаунты от сервисов Google и перевести их на российские аналоги для сохранения и безопасности данных. "Пока не планируем", - сказал Шадаев, комментируя потенциальное отключение аккаунтов, привязанных к почте Gmail, от портала. В сентябре некоторые пользователи Google жаловались, что не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер. Позже Минцифры России подтвердило, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, однако там добавили, что смс-подтверждение авторизации для ранее созданных аккаунтов еще работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится. Тогда же министерство порекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы.

https://ria.ru/20241211/gosuslugi-1988701474.html

https://ria.ru/20241212/mintsifra-1988716767.html

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общество, технологии, россия, максут шадаев, антон немкин (депутат), google, госдума рф, новый год