Рейтинг@Mail.ru
В Минцифры ответили на вопрос об отключении аккаунтов Gmail от "Госуслуг" - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/gmail-1988751995.html
В Минцифры ответили на вопрос об отключении аккаунтов Gmail от "Госуслуг"
В Минцифры ответили на вопрос об отключении аккаунтов Gmail от "Госуслуг" - РИА Новости, 12.12.2024
В Минцифры ответили на вопрос об отключении аккаунтов Gmail от "Госуслуг"
Минцифры России пока не планирует отключать от "Госуслуг" аккаунты россиян, привязанные к почтовому ящику на @gmail.com, заявил РИА Новости глава министерства... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:16
2024-12-12T10:16
общество
технологии
россия
максут шадаев
антон немкин (депутат)
google
госдума рф
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905231577_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3f6eeb7e4b07a54ce59850696673f044.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минцифры России пока не планирует отключать от "Госуслуг" аккаунты россиян, привязанные к почтовому ящику на @gmail.com, заявил РИА Новости глава министерства Максут Шадаев. В конце октября портал "Госуслуги" начал просить пользователей сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой. Позже член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин посоветовал отключить все важные аккаунты от сервисов Google и перевести их на российские аналоги для сохранения и безопасности данных. "Пока не планируем", - сказал Шадаев, комментируя потенциальное отключение аккаунтов, привязанных к почте Gmail, от портала. В сентябре некоторые пользователи Google жаловались, что не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер. Позже Минцифры России подтвердило, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, однако там добавили, что смс-подтверждение авторизации для ранее созданных аккаунтов еще работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится. Тогда же министерство порекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы.
https://ria.ru/20241211/gosuslugi-1988701474.html
https://ria.ru/20241212/mintsifra-1988716767.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905231577_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_5c75db1182feb8dd9166ff852c064ccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, максут шадаев, антон немкин (депутат), google, госдума рф, новый год
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Антон Немкин (депутат), Google, Госдума РФ, Новый год
В Минцифры ответили на вопрос об отключении аккаунтов Gmail от "Госуслуг"

Шадаев: Минцифры не планирует отключать от "Госуслуг" аккаунты с почтой Gmail

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минцифры России пока не планирует отключать от "Госуслуг" аккаунты россиян, привязанные к почтовому ящику на @gmail.com, заявил РИА Новости глава министерства Максут Шадаев.
В конце октября портал "Госуслуги" начал просить пользователей сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой. Позже член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин посоветовал отключить все важные аккаунты от сервисов Google и перевести их на российские аналоги для сохранения и безопасности данных.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
"Госуслуги" запустили обновленного "Робота Макса" с генеративным ИИ
11 декабря, 21:04
"Пока не планируем", - сказал Шадаев, комментируя потенциальное отключение аккаунтов, привязанных к почте Gmail, от портала.
В сентябре некоторые пользователи Google жаловались, что не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер. Позже Минцифры России подтвердило, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, однако там добавили, что смс-подтверждение авторизации для ранее созданных аккаунтов еще работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится.
Тогда же министерство порекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы.
Кандидат на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Глава Минцифры рассказал о дефиците кадров и зарплате в IT
Вчера, 01:14
 
ОбществоТехнологииРоссияМаксут ШадаевАнтон Немкин (депутат)GoogleГосдума РФНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала