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Эксперт объяснил, как австрийская OMV продолжает покупать российский газ - РИА Новости, 12.12.2024
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16:49 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/gaz-1988862111.html
Эксперт объяснил, как австрийская OMV продолжает покупать российский газ
Эксперт объяснил, как австрийская OMV продолжает покупать российский газ - РИА Новости, 12.12.2024
Эксперт объяснил, как австрийская OMV продолжает покупать российский газ
Австрийская компания OMV и после расторжения долгосрочного контракта на поставку газа с "Газпромом" продолжает покупать российский газ, но не напрямую от... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:49
2024-12-12T16:49
экономика
австрия
игорь юшков
omv
газпром
фонд национальной энергетической безопасности
в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Австрийская компания OMV и после расторжения долгосрочного контракта на поставку газа с "Газпромом" продолжает покупать российский газ, но не напрямую от "Газпрома", а от посредников и дороже, сказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. OMV накануне сообщила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа с "Газпром экспортом" якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны российской компании. Контракт был заключен в 2006 году и рассчитан до 2040 года. OMV утверждает, что объемы поставок по нему в течение последних трех лет были "полностью диверсифицированы" за счет альтернативных источников газа. "Газпром" продолжает поставлять в Австрию. Нет никакого решения, что австрийские власти должны взимать собственность "Газпрома", то есть газ, и передавать OMV в счет арбитражного разбирательства. Поэтому "Газпром" продолжает качать в Австрию. Просто там передает газ в собственность не OMV, а другим компаниям. Они перепродают его OMV с наценкой. Поэтому можно сказать об "успешной диверсификации": у тебя другие источники поставки газа, имея в виду не "Газпром", но при этом по происхождению российский газ", – отметил Юшков. OMV, по словам эксперта, оказалась в плохой ситуации. "Они компенсацию по арбитражу не получили, так еще и самое выгодное предложение на рынке в виде газа "Газпрома" не могут использовать, а покупают тот же его газ, только теперь через посредников. И делают хорошую мину при плохой игре, говоря, что диверсифицировали источники поставок газа", – добавил эксперт. Ни о какой реальной диверсификации речи не идет, подчеркнул он. "В Австрию как приходил российский газ, так и приходит. Им не надо диверсифицироваться – это лучшее предложение на рынке", – заключил Юшков. Ранее OMV также, вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа, продолжила международный суд с "Газпромом", в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом". OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Но в результате невыполнения OMV платежных обязательств эти поставки прекратились 16 ноября. При этом ранее сама OMV не исключала ухудшения договорных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок по контракту.
https://ria.ru/20241115/gaz-1983869417.html
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экономика, австрия, игорь юшков, omv, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, в мире
Экономика, Австрия, Игорь Юшков, OMV, Газпром, Фонд национальной энергетической безопасности, В мире
Эксперт объяснил, как австрийская OMV продолжает покупать российский газ

Экономист Юшков: OMV покупает российский газ у посредников по завышенной цене

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Австрийская компания OMV и после расторжения долгосрочного контракта на поставку газа с "Газпромом" продолжает покупать российский газ, но не напрямую от "Газпрома", а от посредников и дороже, сказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
OMV накануне сообщила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа с "Газпром экспортом" якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны российской компании. Контракт был заключен в 2006 году и рассчитан до 2040 года. OMV утверждает, что объемы поставок по нему в течение последних трех лет были "полностью диверсифицированы" за счет альтернативных источников газа.
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"Газпром" продолжает поставлять в Австрию. Нет никакого решения, что австрийские власти должны взимать собственность "Газпрома", то есть газ, и передавать OMV в счет арбитражного разбирательства. Поэтому "Газпром" продолжает качать в Австрию. Просто там передает газ в собственность не OMV, а другим компаниям. Они перепродают его OMV с наценкой. Поэтому можно сказать об "успешной диверсификации": у тебя другие источники поставки газа, имея в виду не "Газпром", но при этом по происхождению российский газ", – отметил Юшков.
OMV, по словам эксперта, оказалась в плохой ситуации. "Они компенсацию по арбитражу не получили, так еще и самое выгодное предложение на рынке в виде газа "Газпрома" не могут использовать, а покупают тот же его газ, только теперь через посредников. И делают хорошую мину при плохой игре, говоря, что диверсифицировали источники поставок газа", – добавил эксперт.
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Ни о какой реальной диверсификации речи не идет, подчеркнул он. "В Австрию как приходил российский газ, так и приходит. Им не надо диверсифицироваться – это лучшее предложение на рынке", – заключил Юшков.
Ранее OMV также, вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа, продолжила международный суд с "Газпромом", в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом". OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Но в результате невыполнения OMV платежных обязательств эти поставки прекратились 16 ноября. При этом ранее сама OMV не исключала ухудшения договорных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок по контракту.
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