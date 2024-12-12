Эксперт объяснил, как австрийская OMV продолжает покупать российский газ
Экономист Юшков: OMV покупает российский газ у посредников по завышенной цене
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Австрийская компания OMV и после расторжения долгосрочного контракта на поставку газа с "Газпромом" продолжает покупать российский газ, но не напрямую от "Газпрома", а от посредников и дороже, сказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
OMV накануне сообщила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа с "Газпром экспортом" якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны российской компании. Контракт был заключен в 2006 году и рассчитан до 2040 года. OMV утверждает, что объемы поставок по нему в течение последних трех лет были "полностью диверсифицированы" за счет альтернативных источников газа.
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"Газпром" продолжает поставлять в Австрию. Нет никакого решения, что австрийские власти должны взимать собственность "Газпрома", то есть газ, и передавать OMV в счет арбитражного разбирательства. Поэтому "Газпром" продолжает качать в Австрию. Просто там передает газ в собственность не OMV, а другим компаниям. Они перепродают его OMV с наценкой. Поэтому можно сказать об "успешной диверсификации": у тебя другие источники поставки газа, имея в виду не "Газпром", но при этом по происхождению российский газ", – отметил Юшков.
OMV, по словам эксперта, оказалась в плохой ситуации. "Они компенсацию по арбитражу не получили, так еще и самое выгодное предложение на рынке в виде газа "Газпрома" не могут использовать, а покупают тот же его газ, только теперь через посредников. И делают хорошую мину при плохой игре, говоря, что диверсифицировали источники поставок газа", – добавил эксперт.
Ни о какой реальной диверсификации речи не идет, подчеркнул он. "В Австрию как приходил российский газ, так и приходит. Им не надо диверсифицироваться – это лучшее предложение на рынке", – заключил Юшков.
Ранее OMV также, вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа, продолжила международный суд с "Газпромом", в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом". OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Но в результате невыполнения OMV платежных обязательств эти поставки прекратились 16 ноября. При этом ранее сама OMV не исключала ухудшения договорных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок по контракту.
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