https://ria.ru/20241212/gas-1988921028.html

Украина заявила, что готовится к прекращению транзита российского газа

Украина заявила, что готовится к прекращению транзита российского газа - РИА Новости, 12.12.2024

Украина заявила, что готовится к прекращению транзита российского газа

Украина готовится к прекращению транзита российского газа с начала 2025 года, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, его слова приводит... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T21:28

2024-12-12T21:28

2024-12-12T21:28

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украина готовится к прекращению транзита российского газа с начала 2025 года, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, его слова приводит "Страна.ua"."Мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января. И мы это делаем уже давно", — сказал он во время Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине.Как утверждает чиновник, власти устроили "несколько стресс-тестов" для газовой системы страны.Украинский коридор — один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу. Ежегодно по нему прокачивается около 14-15 миллиардов кубометров. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, заявил 6 ноября российский вице-премьер Александр Новак.

https://ria.ru/20241205/ukraina-1987409223.html

https://ria.ru/20241129/potok-1986357481.html

украина

европа

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украина, европа, берлин (город), герман галущенко, александр новак, министерство финансов сша, газпромбанк, в мире