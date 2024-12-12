https://ria.ru/20241212/gas-1988921028.html
Украина заявила, что готовится к прекращению транзита российского газа
Украина заявила, что готовится к прекращению транзита российского газа - РИА Новости, 12.12.2024
Украина заявила, что готовится к прекращению транзита российского газа
Украина готовится к прекращению транзита российского газа с начала 2025 года, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, его слова приводит... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T21:28
2024-12-12T21:28
2024-12-12T21:28
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украина готовится к прекращению транзита российского газа с начала 2025 года, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, его слова приводит "Страна.ua"."Мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января. И мы это делаем уже давно", — сказал он во время Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине.Как утверждает чиновник, власти устроили "несколько стресс-тестов" для газовой системы страны.Украинский коридор — один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу. Ежегодно по нему прокачивается около 14-15 миллиардов кубометров. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, заявил 6 ноября российский вице-премьер Александр Новак.
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987409223.html
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украина, европа, берлин (город), герман галущенко, александр новак, министерство финансов сша, газпромбанк, в мире
Украина, Европа, Берлин (город), Герман Галущенко, Александр Новак, Министерство финансов США, Газпромбанк, В мире
Украина заявила, что готовится к прекращению транзита российского газа
Украина готовится к нулевому транзиту российского газа с 1 января