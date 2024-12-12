https://ria.ru/20241212/fsb-1988727093.html

ФСБ задержала жителя Донецка за пособничество в подготовке теракта

ФСБ задержала жителя Донецка за пособничество в подготовке теракта - РИА Новости, 12.12.2024

ФСБ задержала жителя Донецка за пособничество в подготовке теракта

Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка за пособничество в подготовке к подрыву служебного автомобиля Министерства обороны России, об этом сообщили в... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T05:36

2024-12-12T05:36

2024-12-12T08:16

происшествия

россия

донецкая народная республика

донецк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка за пособничество в подготовке к подрыву служебного автомобиля Министерства обороны России, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель города Донецка, подозреваемый в пособничестве совершению террористического акта. Задержанный по заданию ГУР МО Украины изъял схрон, подготовленный украинскими диверсантами, в котором находились компоненты для создания самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что благодаря профессиональным действиям оперативников удалось предотвратить теракт и избежать жертв, так как украинские боевики планировали использовать самодельное взрывное устройство для подрыва служебного автомобиля Минобороны России."Я вступил в контакт с представителем спецслужбы Украины. Через несколько дней этот человек скинул мне координаты с местоположением схрона с самодельным взрывчатым устройством, которое я должен был передать третьим лицам. Это было необходимо для подрыва машины военной полиции. При извлечении данного устройства я был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности", — рассказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР.Кроме этого, против задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 статьи 205.1 и пункту "в" части 3 статьи 222.1 УК России. Он обвиняется в приготовлении к преступлению и покушению на преступление, содействии террористической деятельности и в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

https://ria.ru/20241207/dagestan-1987936027.html

https://ria.ru/20240924/birobidzhan-1974364606.html

россия

донецкая народная республика

донецк

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Задержание жителя Донецка за пособничество в подготовке к теракту Жителя Донецка задержали за пособничество в подготовке к подрыву служебного автомобиля российских военных, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР 2024-12-12T05:36 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)