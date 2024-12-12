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ФСБ задержала жителя Донецка за пособничество в подготовке теракта - РИА Новости, 12.12.2024
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05:36 12.12.2024 (обновлено: 08:16 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/fsb-1988727093.html
ФСБ задержала жителя Донецка за пособничество в подготовке теракта
ФСБ задержала жителя Донецка за пособничество в подготовке теракта - РИА Новости, 12.12.2024
ФСБ задержала жителя Донецка за пособничество в подготовке теракта
Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка за пособничество в подготовке к подрыву служебного автомобиля Министерства обороны России, об этом сообщили в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T05:36
2024-12-12T08:16
происшествия
россия
донецкая народная республика
донецк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка за пособничество в подготовке к подрыву служебного автомобиля Министерства обороны России, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель города Донецка, подозреваемый в пособничестве совершению террористического акта. Задержанный по заданию ГУР МО Украины изъял схрон, подготовленный украинскими диверсантами, в котором находились компоненты для создания самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что благодаря профессиональным действиям оперативников удалось предотвратить теракт и избежать жертв, так как украинские боевики планировали использовать самодельное взрывное устройство для подрыва служебного автомобиля Минобороны России.&quot;Я вступил в контакт с представителем спецслужбы Украины. Через несколько дней этот человек скинул мне координаты с местоположением схрона с самодельным взрывчатым устройством, которое я должен был передать третьим лицам. Это было необходимо для подрыва машины военной полиции. При извлечении данного устройства я был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности&quot;, — рассказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР.Кроме этого, против задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 статьи 205.1 и пункту "в" части 3 статьи 222.1 УК России. Он обвиняется в приготовлении к преступлению и покушению на преступление, содействии террористической деятельности и в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
https://ria.ru/20241207/dagestan-1987936027.html
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россия
донецкая народная республика
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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Задержание жителя Донецка за пособничество в подготовке к теракту
Жителя Донецка задержали за пособничество в подготовке к подрыву служебного автомобиля российских военных, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР
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РИА Новости
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4.7
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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала жителя Донецка за пособничество в подготовке теракта

Жителя Донецка задержали за пособничество в подготовке к подрыву авто Минобороны

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка за пособничество в подготовке к подрыву служебного автомобиля Министерства обороны России, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель города Донецка, подозреваемый в пособничестве совершению террористического акта. Задержанный по заданию ГУР МО Украины изъял схрон, подготовленный украинскими диверсантами, в котором находились компоненты для создания самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что благодаря профессиональным действиям оперативников удалось предотвратить теракт и избежать жертв, так как украинские боевики планировали использовать самодельное взрывное устройство для подрыва служебного автомобиля Минобороны России.
«

"Я вступил в контакт с представителем спецслужбы Украины. Через несколько дней этот человек скинул мне координаты с местоположением схрона с самодельным взрывчатым устройством, которое я должен был передать третьим лицам. Это было необходимо для подрыва машины военной полиции. При извлечении данного устройства я был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности", — рассказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР.

Кроме этого, против задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 статьи 205.1 и пункту "в" части 3 статьи 222.1 УК России. Он обвиняется в приготовлении к преступлению и покушению на преступление, содействии террористической деятельности и в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
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