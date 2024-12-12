Семью немцев выселяют из дома, который евреев вынудили продать в 1939 году
Welt: cемью немцев выселяют из дома, который евреев вынудили продать в 1939 году
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Семья в Бранденбурге должна по решению суда покинуть дом, который приобрела 85 лет назад после его вынужденной продажи хозяевами еврейского происхождения в 1939 году, пишет газета Welt.
"Семья в Бранденбурге должна съехать из дома, которым она владеет 85 лет. Это обусловлено тем, что ранее он принадлежал двум женщинам еврейского происхождения, которых вынудили продать его в эпоху нацизма… Такое решение принял административный суд города Лейпциг", - говорится в статье.
Суд счел правомерной передачу имущества законным преемникам изначальных владельцев, сказано в материале. После воссоединения Германии власти приняли закон, по которому собственники, потерявшие недвижимость во время Второй мировой войны по причине дискриминации, и их наследники должны получить компенсацию или быть восстановлены в правах.
Поскольку обеих предыдущих хозяек дома убили в концлагере и они не имеют прямых наследников, имущество получит организация "Конференция по материальным претензиям евреев к Германии", пишет газета.
Восьмидесятичетырехлетняя собственница дома и ее сын подали прошение о пересмотре дела, которое было отклонено из-за "отсутствия оснований", сообщает издание.
"Мы не знаем, куда пойти", - приводит газета слова сына пожилой женщины.
Однако "Конференция по материальным претензиям евреев к Германии" предложила ей право пожизненного проживания там и это предложение "остается в силе", сказано в статье.
Изначальные собственники приобрели дом в 1932 году и обустроили там летний домик для детей еврейского происхождения. Позже нацисты вынудили женщин продать участок. В 1939 году его купила семья, которая проживала в доме до настоящего момента.