https://ria.ru/20241212/frg-1988798280.html

Семью немцев выселяют из дома, который евреев вынудили продать в 1939 году

Семью немцев выселяют из дома, который евреев вынудили продать в 1939 году - РИА Новости, 12.12.2024

Семью немцев выселяют из дома, который евреев вынудили продать в 1939 году

Семья в Бранденбурге должна по решению суда покинуть дом, который приобрела 85 лет назад после его вынужденной продажи хозяевами еврейского происхождения в 1939 РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:59

2024-12-12T12:59

2024-12-12T12:59

в мире

жилье

бранденбург

германия

welt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Семья в Бранденбурге должна по решению суда покинуть дом, который приобрела 85 лет назад после его вынужденной продажи хозяевами еврейского происхождения в 1939 году, пишет газета Welt. "Семья в Бранденбурге должна съехать из дома, которым она владеет 85 лет. Это обусловлено тем, что ранее он принадлежал двум женщинам еврейского происхождения, которых вынудили продать его в эпоху нацизма… Такое решение принял административный суд города Лейпциг", - говорится в статье. Суд счел правомерной передачу имущества законным преемникам изначальных владельцев, сказано в материале. После воссоединения Германии власти приняли закон, по которому собственники, потерявшие недвижимость во время Второй мировой войны по причине дискриминации, и их наследники должны получить компенсацию или быть восстановлены в правах. Поскольку обеих предыдущих хозяек дома убили в концлагере и они не имеют прямых наследников, имущество получит организация "Конференция по материальным претензиям евреев к Германии", пишет газета. Восьмидесятичетырехлетняя собственница дома и ее сын подали прошение о пересмотре дела, которое было отклонено из-за "отсутствия оснований", сообщает издание. "Мы не знаем, куда пойти", - приводит газета слова сына пожилой женщины. Однако "Конференция по материальным претензиям евреев к Германии" предложила ей право пожизненного проживания там и это предложение "остается в силе", сказано в статье. Изначальные собственники приобрели дом в 1932 году и обустроили там летний домик для детей еврейского происхождения. Позже нацисты вынудили женщин продать участок. В 1939 году его купила семья, которая проживала в доме до настоящего момента.

https://ria.ru/20240601/lavrov-1949891853.html

https://ria.ru/20241125/germaniya-1985627360.html

https://ria.ru/20240328/germaniya-1936312178.html

бранденбург

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жилье, бранденбург, германия, welt