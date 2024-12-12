https://ria.ru/20241212/fpk-1988892013.html

В поездах ФПК разрешат провозить животных без выкупа всех мест

В поездах ФПК разрешат провозить животных без выкупа всех мест - РИА Новости, 12.12.2024

В поездах ФПК разрешат провозить животных без выкупа всех мест

Пассажирам поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) с 1 января 2025 года можно будет провозить животных в купе повышенной комфортности без РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:40

2024-12-12T18:40

2024-12-12T18:58

москва

адлер

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пассажирам поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) с 1 января 2025 года можно будет провозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест, сообщил замгендиректора Станислав Зотин и показал эти изменения в своей презентации. Вагон повышенной комфортности имеет четыре места, а в стоимость включено питание (ужин или завтрак, вода, чай), постельные принадлежности, дорожный набор, тапочки, газеты и журналы. В купе: телевизор, розетки 220В, система кондиционирования и другое. "Изменения правил перевозок с 1 января 2025 года… Разрешен провоз животных в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа целого купе", - говорится в презентации Зотина в рамках "Пассажирского форума PRO//Движение". До 31 декабря 2024 года провозить питомца можно только с выкупом всех мест в таком купе. При этом в ФПК уточнили РИА Новости, что перевозить по новым правилам можно только мелких животных и в переноске, крупную собаку перевозят по старым правилам. "У нас раньше в вагоне повышенной комфортности фирменного поезда, чтобы провозить кошечку в переноске, нужно выкупить все купе. Теперь можно будет отдельно оплатить квитанцию только на это животное", - пояснил журналистам Зотин. По его словам, такое решение было принято из-за обращений пассажиров. Он привел в пример 104-й поезд Москва - Адлер. "Все вагоны в нем повышенной комфортности, и как раз получается, что владельцы животных, для того чтобы доехать на таком поезде до Москвы, были вынуждены всегда, даже ради одной кошечки, выкупать четыре купейных места. В том числе на фоне общего дефицита мест мы считаем, что такое решение поможет всем: и владельцам кошечки сэкономить, а другим пассажирам приобрести билет", - резюмировал замгендиректора ФПК. Согласно презентации, при выкупе целого купе с января надо будет оформлять билет на животное. Он будет бесплатным. До этого при выкупе целого купе оформления перевозочного документа не требовалось.

https://ria.ru/20240622/rzhd-1954653437.html

https://ria.ru/20240529/rzhd-1949095206.html

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москва

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москва, адлер, федеральная пассажирская компания