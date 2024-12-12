https://ria.ru/20241212/fosagro-1988799852.html
"ФосАгро" в 2024 г ждет рекорд выпуска продукции — более 11,7 млн тонн
"ФосАгро" в 2024 г ждет рекорд выпуска продукции — более 11,7 млн тонн - РИА Новости, 12.12.2024
"ФосАгро" в 2024 г ждет рекорд выпуска продукции — более 11,7 млн тонн
"ФосАгро" по итогам 2024 года ожидает исторический рекорд выпуска готовой продукции - более 11,7 миллиона тонн, сообщил гендиректор компании Михаил Рыбников. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:04
2024-12-12T13:04
2024-12-12T13:09
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. "ФосАгро" по итогам 2024 года ожидает исторический рекорд выпуска готовой продукции - более 11,7 миллиона тонн, сообщил гендиректор компании Михаил Рыбников. "По итогам года ожидается исторический рекорд годового объема выпуска готовой продукции - более 11,7 миллиона тонн (+4% год к году). Этот показатель в основном связан с выходом в 2024 году на проектную мощность Волховского производственного комплекса компании", - сообщил Рыбников на заседании правления, его слова привели в сообщении компании. Он добавил, что на инвестиции в 2024 году компания направила рекордные 75 миллиардов рублей, что на 17% превысило также рекордные капиталовложения прошлого года. "В сумме за 2022-2024 годы компанией инвестировано 203 миллиарда рублей", - уточнили в сообщении. Ожидается также, что налоговые отчисления "ФосАгро" в бюджеты все уровней в 2024 году достигнут 77 миллиардов рублей (с ростом на 12%). За период 2022-2024 годов налоговые отчисления компании составят 206 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240610/fosagro-1951856264.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фосагро, россия, новости компаний - экономика
ФосАгро, Россия, Новости компаний - Экономика
"ФосАгро" в 2024 г ждет рекорд выпуска продукции — более 11,7 млн тонн
Правление "ФосАгро" отчиталось о собственном рекорде по инвестициям в 2024 году
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. "ФосАгро" по итогам 2024 года ожидает исторический рекорд выпуска готовой продукции - более 11,7 миллиона тонн, сообщил гендиректор компании Михаил Рыбников.
"По итогам года ожидается исторический рекорд годового объема выпуска готовой продукции - более 11,7 миллиона тонн (+4% год к году). Этот показатель в основном связан с выходом в 2024 году на проектную мощность Волховского производственного комплекса компании", - сообщил Рыбников на заседании правления, его слова привели в сообщении компании.
Он добавил, что на инвестиции в 2024 году компания направила рекордные 75 миллиардов рублей, что на 17% превысило также рекордные капиталовложения прошлого года. "В сумме за 2022-2024 годы компанией инвестировано 203 миллиарда рублей", - уточнили в сообщении.
Ожидается также, что налоговые отчисления "ФосАгро
" в бюджеты все уровней в 2024 году достигнут 77 миллиардов рублей (с ростом на 12%). За период 2022-2024 годов налоговые отчисления компании составят 206 миллиардов рублей.