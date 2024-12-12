https://ria.ru/20241212/fns-1988759220.html

Предприниматели смогут узнать о мерах поддержки в личных кабинетах ФНС

Предприниматели смогут узнать о мерах поддержки в личных кабинетах ФНС - РИА Новости, 12.12.2024

Предприниматели смогут узнать о мерах поддержки в личных кабинетах ФНС

Информация о федеральных и региональных мерах господдержки, предлагаемых малому и среднему бизнесу, стала доступна в личных кабинетах налогоплательщиков... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T10:47

2024-12-12T10:47

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Информация о федеральных и региональных мерах господдержки, предлагаемых малому и среднему бизнесу, стала доступна в личных кабинетах налогоплательщиков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Теперь предприниматели могут, не выходя из своих личных кабинетов, видеть сведения о предлагаемых на МСП.РФ инструментах развития бизнеса, выбирать и сразу переходить к их получению на Цифровой платформе. Функционал был разработан и реализован по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, говорится в сообщении. В личных кабинетах юрлиц и ИП предоставляются сведения о персонализированных и общих мерах господдержки бизнеса. Пользователи могут ознакомиться с информацией об инструментах и услугах для МСП, предоставляемых федеральными и региональными органами власти, а также организациями инфраструктуры поддержки. Теперь все данные о мерах господдержки бизнеса представлены в виде специального виджета, через который также можно выбрать необходимый сервис или услугу и перейти непосредственно к ней на Цифровой платформе МСП.РФ. Найти подходящие меры поддержки и услуги, обратиться за их получением помогает проактивный механизм подбора платформы. Он во взаимодействии с цифровым профилем предпринимателя делает предоставление мер поддержки адресным, а получение — более удобным и быстрым, пояснили в пресс-службе. "Этот комплекс изменений – еще один шаг к упрощению взаимодействия бизнеса и налоговых органов. Создание понятного дизайна и сбор всех мер поддержки в одной точке позволит пользователям легко находить необходимую информацию", - приводятся на сайте ФНС слова заместителя руководителя службы Андрея Бударина. Источником информации является API базы данных о мерах поддержки Цифровой платформы МСП.РФ. Наполняют витрину федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП, которые обобщают данные о доступных мерах поддержки для предпринимателей. "Корпорация МСП продолжает интеграцию Цифровой платформы с другими цифровыми площадками для расширения информирования предпринимателей о доступных им государственных мерах поддержки и услугах. Мы обсуждаем сотрудничество со многими онлайн-сервисами, которыми малый и средний бизнес ежедневно пользуется", — подчеркнул генеральный директор КМСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба. Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241211/msb-1988599979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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