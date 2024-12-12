https://ria.ru/20241212/fbr-1988726602.html

WP узнала, кто может временно возглавить ФБР

WP узнала, кто может временно возглавить ФБР - РИА Новости, 12.12.2024

WP узнала, кто может временно возглавить ФБР

Временным руководителем Федерального бюро расследований США вместо принявшего решение уйти в отставку Кристофера Рэя может стать его нынешний заместитель Пол... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T05:27

2024-12-12T05:27

2024-12-12T11:51

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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Временным руководителем Федерального бюро расследований США вместо принявшего решение уйти в отставку Кристофера Рэя может стать его нынешний заместитель Пол Эббейт, сообщает газета The Washington Post. "Если директор ФБР уходит в отставку или его увольняют, то заместитель директора бюро обычно берет на себя обязанности, пока постоянный директор ждет утверждения сенатом. Заместитель Рэя Пол Эббейт является уважаемым ветераном бюро", — пишет издание. При этом указывается, что Эббейт уже близок к уходу на пенсию и неизвестно, останется ли он в ФБР после отставки Рэя, которая должна состояться до инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. В среду директор ФБР Кристофер Рэй объявил о досрочном уходе с поста. Он прослужил семь из отведенных ему десяти лет. Трамп ранее заявил о номинации своего советника и бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на позицию главы Федерального бюро расследований. Патель ранее работал начальником штаба в Пентагоне и старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности США. Комментируя решение Рэя уйти, Трамп заявил, что ФБР за время работы нынешнего директора использовало свои огромные полномочия, чтобы угрожать невинным американцам и уничтожать их. Избранный президент добавил, что день ухода Рэя с поста является великим днем для Америки, и пообещал восстановить верховенство закона в США. Трамп и ранее высказывал недовольство работой Рэя. По словам избранного президента, преступность в США находится на самом высоком уровне, в страну попадают нелегалы из тюрем и психиатрических лечебниц. Претензию Трампа также вызвал обыск в его имении по делу о нарушении при хранении секретных документов. Политик назвал произошедшее вторжением. Комментарии Рэя после покушения на Трампа в июле о том, что в его ухо могла попасть не пуля, а осколок, также вызвали негодование политика-республиканца.

https://ria.ru/20241110/tramp-1982889902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, америка, кристофер рэй, дональд трамп, фбр, министерство обороны сша