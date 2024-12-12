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Ушедший в отставку глава ФБР объяснил свое решение

Ушедший в отставку глава ФБР объяснил свое решение - РИА Новости, 12.12.2024

Ушедший в отставку глава ФБР объяснил свое решение

Решивший уйти в отставку директор Федерального бюро расследования (ФБР) США Кристофер Рэй объяснил свое решение, назвав его лучшим способом избежать еще больших РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T04:37

2024-12-12T04:37

2024-12-12T04:37

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Решивший уйти в отставку директор Федерального бюро расследования (ФБР) США Кристофер Рэй объяснил свое решение, назвав его лучшим способом избежать еще больших трений на фоне критики со стороны избранного президента Дональда Трампа, стремящегося назначить собственного ставленника главой спецслужбы. "Моя цель заключается в том, чтобы сохранять фокус на нашей миссии - незаменимой работе, которую мы каждый день выполняем от имени американцев. На мой взгляд, это - лучший способ избежать ввязывания бюро в еще более глубокие трения", - приводит ФБР словам Рэя. Он добавил, что решение об отставке не было для него простым. "Я люблю это место, нашу миссию, наших людей, но мой фокус всегда был на том, чтобы делать то, что правильно для ФБР", - добавил Рэй. В среду директор ФБР Кристофер Рэй объявил о досрочном завершении карьеры на данном посту. Рэй прослужил семь из отведенных ему 10 лет. Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя это решение, заявил, что ФБР за время работы Рэя использовало свои огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать невинных американцев. Трамп добавил, что уход Рэя с поста является великим днем для Америки, и пообещал восстановить верховенство закона в США. Трамп и ранее высказывал недовольство работой Рэя. По словам избранного президента, преступность в США находится на самом высоком уровне, в страну попадают нелегалы из тюрем и психиатрических лечебниц. Претензию Трампа также вызвал обыск в его имении по делу о нарушении при хранении секретных документов. Политик назвал произошедшее "вторжением". Комментарии Рэя после покушения на Трампа в июле о том, что в его ухо могла попасть не пуля, а осколок, также вызвали негодование политика-республиканца. Ранее Трамп заявил о номинации своего советника и бывшего чиновника его первой администрации Кэша Пателя на позицию главы Федерального бюро расследований. Патель ранее работал начальником штаба в Пентагоне и старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, америка, кристофер рэй, дональд трамп, фбр, министерство обороны сша