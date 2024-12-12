Рейтинг@Mail.ru
ЕСПЧ осудил запрет на ношение георгиевской ленты на Украине - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/espch-1988879030.html
ЕСПЧ осудил запрет на ношение георгиевской ленты на Украине
ЕСПЧ осудил запрет на ношение георгиевской ленты на Украине - РИА Новости, 12.12.2024
ЕСПЧ осудил запрет на ношение георгиевской ленты на Украине
Европейский суд по правам человека заявил, что запрет на ношение георгиевской ленты на Украине является нарушением свободы самовыражения, но счел, что этот... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:56
2024-12-12T17:56
в мире
украина
россия
российская империя
владимир путин
европейский суд
европейский суд по правам человека (еспч)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941932281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69d7d231596c0af096beacc03aed5a9f.jpg
ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Европейский суд по правам человека заявил, что запрет на ношение георгиевской ленты на Украине является нарушением свободы самовыражения, но счел, что этот вопрос находится на усмотрении государства. ЕСПЧ в четверг вынес решение по иску гражданина Украины Юрия Борзых, который пожаловался на запрет на ношение георгиевской ленты в общественных местах. "Суд отметил изменившееся значение георгиевской ленты в продолжающемся вооруженном конфликте с Россией и установил, что, хотя данный запрет на Украине ограничил свободу выражения мнений, он находится в пределах усмотрения государства", - следует из решения, опубликованного на сайте суда. В связи с этим суд не стал рассматривать жалобу по существу, признав иск неприемлемым. Иск был подан в 2017 году. Борзых ссылался на нарушение статей 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнений) и 14 (запрет дискриминации) европейской Конвенции о правах человека. С 2017 года на Украине запрещен символ Победы – георгиевская лента, за появление ее на одежде, автомобилях или плакатах грозит штраф. Ранее киевские власти запретили знамя Победы. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241116/isk-1984171544.html
https://ria.ru/20241119/kbr-1984702560.html
https://ria.ru/20241126/zapad-1985728966.html
украина
россия
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941932281_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f59396dc1df0cecd36a55afa72975e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, российская империя, владимир путин, европейский суд, европейский суд по правам человека (еспч), нато
В мире, Украина, Россия, Российская империя, Владимир Путин, Европейский суд, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), НАТО
ЕСПЧ осудил запрет на ношение георгиевской ленты на Украине

ЕСПЧ: запрет георгиевской ленты на Украине нарушает свободу самовыражения

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГеоргиевские ленточки
Георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Георгиевские ленточки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Европейский суд по правам человека заявил, что запрет на ношение георгиевской ленты на Украине является нарушением свободы самовыражения, но счел, что этот вопрос находится на усмотрении государства.
ЕСПЧ в четверг вынес решение по иску гражданина Украины Юрия Борзых, который пожаловался на запрет на ношение георгиевской ленты в общественных местах.
Здание Европейского суда по правам человека, Страсбург (Франция) - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Депутат Рады подал иск против Украины в ЕСПЧ
16 ноября, 17:32
"Суд отметил изменившееся значение георгиевской ленты в продолжающемся вооруженном конфликте с Россией и установил, что, хотя данный запрет на Украине ограничил свободу выражения мнений, он находится в пределах усмотрения государства", - следует из решения, опубликованного на сайте суда.
В связи с этим суд не стал рассматривать жалобу по существу, признав иск неприемлемым.
Иск был подан в 2017 году. Борзых ссылался на нарушение статей 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнений) и 14 (запрет дискриминации) европейской Конвенции о правах человека.
С 2017 года на Украине запрещен символ Победы – георгиевская лента, за появление ее на одежде, автомобилях или плакатах грозит штраф. Ранее киевские власти запретили знамя Победы.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Верховный суд КБР огласил еще один том дела о геноциде народов СССР
19 ноября, 20:11
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Запад очернил роль СССР в победе над нацизмом, заявил Нарышкин
26 ноября, 11:00
 
В миреУкраинаРоссияРоссийская империяВладимир ПутинЕвропейский судЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала