https://ria.ru/20241212/espch-1988879030.html

ЕСПЧ осудил запрет на ношение георгиевской ленты на Украине

ЕСПЧ осудил запрет на ношение георгиевской ленты на Украине - РИА Новости, 12.12.2024

ЕСПЧ осудил запрет на ношение георгиевской ленты на Украине

Европейский суд по правам человека заявил, что запрет на ношение георгиевской ленты на Украине является нарушением свободы самовыражения, но счел, что этот... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:56

2024-12-12T17:56

2024-12-12T17:56

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ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Европейский суд по правам человека заявил, что запрет на ношение георгиевской ленты на Украине является нарушением свободы самовыражения, но счел, что этот вопрос находится на усмотрении государства. ЕСПЧ в четверг вынес решение по иску гражданина Украины Юрия Борзых, который пожаловался на запрет на ношение георгиевской ленты в общественных местах. "Суд отметил изменившееся значение георгиевской ленты в продолжающемся вооруженном конфликте с Россией и установил, что, хотя данный запрет на Украине ограничил свободу выражения мнений, он находится в пределах усмотрения государства", - следует из решения, опубликованного на сайте суда. В связи с этим суд не стал рассматривать жалобу по существу, признав иск неприемлемым. Иск был подан в 2017 году. Борзых ссылался на нарушение статей 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнений) и 14 (запрет дискриминации) европейской Конвенции о правах человека. С 2017 года на Украине запрещен символ Победы – георгиевская лента, за появление ее на одежде, автомобилях или плакатах грозит штраф. Ранее киевские власти запретили знамя Победы. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241116/isk-1984171544.html

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в мире, украина, россия, российская империя, владимир путин, европейский суд, европейский суд по правам человека (еспч), нато