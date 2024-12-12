https://ria.ru/20241212/es-1988920603.html

WSJ: европейские чиновники усомнились в наличии у Трампа плана по Украине

WSJ: европейские чиновники усомнились в наличии у Трампа плана по Украине - РИА Новости, 12.12.2024

WSJ: европейские чиновники усомнились в наличии у Трампа плана по Украине

Европейские чиновники не считают, что у избранного президента США Дональда Трампа есть четкий план по Украине, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 12.12.2024

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Европейские чиновники не считают, что у избранного президента США Дональда Трампа есть четкий план по Украине, сообщает газета Wall Street Journal. По словам должностных лиц, после выборов Трамп задавал им вопросы относительно конфликта на Украине и спрашивал их мнение по этому вопросу. "Европейские чиновники заявили, что... они не думают, что у него сформировался четкий план по поводу того, что делать", - говорится в сообщении издания. По словам источников газеты, если европейские военные отправятся на Украину, они будут частью сил по поддержанию мира или мониторингу прекращения огня. Их развертывание не будет проходить в рамках операции НАТО, уточнили они. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.

https://ria.ru/20241212/medvedev-1988828248.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, нато