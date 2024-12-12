https://ria.ru/20241212/es-1988749783.html

"За сто дней": ЕС решил разорвать все связи с Россией в топливной сфере

"За сто дней": ЕС решил разорвать все связи с Россией в топливной сфере - РИА Новости, 12.12.2024

"За сто дней": ЕС решил разорвать все связи с Россией в топливной сфере

ЕС намерен навсегда разорвать связи с Россией в топливной сфере, пишет Politico со ссылкой на еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T09:53

2024-12-12T09:53

2024-12-12T11:56

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. ЕС намерен навсегда разорвать связи с Россией в топливной сфере, пишет Politico со ссылкой на еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена."Йоргенсен считает своим “главным приоритетом” разработку плана, который окончательно разорвет все энергетические связи Европейского союза с Россией", — отмечается в публикации.По словам чиновника, ЕС терпит неудачи в стремлении полностью отказаться от энергоносителей из России и нуждается в стратегии для успешной реализации этого замысла.Йоргенсен уточнил, что его план будет реализован за сто дней и затронет сферы газовой, нефтяной и атомной энергетики.В сентябре в докладе Еврокомиссии бывшего премьера Италии и экс-главы ЕЦБ Марио Драги говорилось, что ЕС растерял экономические преимущества из-за отказа от энергоносителей из России, потери интереса со стороны США и конкуренции с КНР.На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Европейская экономика переживает сложные времена. Это происходит не только потому, что страны Европы утратили возможность получать стабильно российские энергоносители по приемлемой цене, но и по другим причинам, подчеркнул президент. Среди них невозможность продавать продукцию на российском рынке, поставлять комплектующие на предприятия, созданные иностранными инвесторами, невозможность использовать логистические маршруты.

https://ria.ru/20241115/gaz-1983869417.html

https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988737333.html

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в мире, россия, италия, сша, марио драги, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия