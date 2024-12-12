https://ria.ru/20241212/ermak-1988809396.html

Ермак сделал заявление о переговорах с Россией

Ермак сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 12.12.2024

Ермак сделал заявление о переговорах с Россией

Сейчас Украина не готова к переговорам с Россией, цитирует главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака издание "Страна.ua". "Для начала переговоров Украина... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:37

2024-12-12T13:37

2024-12-12T13:44

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Сейчас Украина не готова к переговорам с Россией, цитирует главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака издание "Страна.ua". "Для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с Россией на равных", — утверждает он. На прошлой неделе издание Telegraph сообщило, что Украине придется пожертвовать территорией, если она хочет завершить конфликт с Россией. В материале отметили, что у Киева мало шансов вернуть себе территории военным путем и сами украинцы все чаще говорят о том, что лучше отказаться от потерянных земель ради прекращения боевых действий.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.

https://ria.ru/20241212/kallas-1988764172.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, андрей ермак