https://ria.ru/20241212/elka-1988723281.html

Украшение елки к Новому году обойдется россиянам в 4,2 тысячи рублей

Украшение елки к Новому году обойдется россиянам в 4,2 тысячи рублей - РИА Новости, 12.12.2024

Украшение елки к Новому году обойдется россиянам в 4,2 тысячи рублей

Украшение елки к Новому году и Рождеству в этом году обойдется россиянам почти в 4,2 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных, подготовленных для... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T03:55

2024-12-12T03:55

2024-12-12T03:55

новый год

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украшение елки к Новому году и Рождеству в этом году обойдется россиянам почти в 4,2 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных, подготовленных для агентства аналитиками "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Средняя стоимость новогоднего декора рассчитана исходя из медианной цены одного набора гирлянд, четырех наборов елочных игрушек и четырех штук мишуры. Согласно расчетам агентства, в этом году такой набор будет стоить 4188 рублей. Это на 15% больше, чем в начале декабря прошлого года. Из перечисленных товаров, по данным аналитиков, сильнее всего выросла цена набора игрушек - на 16%, до 753 рублей. На втором месте - гирлянды (на 15%, до 604 рублей), на третьем - мишура (на 11%, до 143 рублей). Эксперты отмечают, что в связи с тёплой осенью и нестабильностью снежного покрова в октябре-ноябре потребительский интерес к новогодним украшениям заметно вырос лишь ближе к концу ноября и началу декабря. "В этом сезоне россияне выбирают более крупные наборы игрушек и декора, стремятся приобрести качественные товары, что отражается на средней стоимости покупок", - добавляют авторы исследования.

https://ria.ru/20241211/moskva-1840053719.html

https://ria.ru/20241203/prazdnik-1986999039.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новый год, общество